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رقم الخبر: 271910 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 11:35 الاقسام: رياضة  
الايراني " سردار آزمون" على رادار ناد إنكليزي

الايراني " سردار آزمون" على رادار ناد إنكليزي

اكد موقع روسي، أن الدولي الايراني سردار آزمون مهاجم "زينيت بطرسبرغ" لكرة القدم، بات على رادار نادي كريستال بالاس الانكليزي.

وأوضح موقع "اكسبرس" أن كريستال بالاس مهتم بالتعاقد مع آزمون في موسم الانتقالات الشتوية لتعويض الانتقال المحتمل لمهاجمه العاجي "ويلفرد زاها".

وأومأ اكسبرس الى أن النادي الانكليزي الذي خصص مبلغ 30 مليون دولار لتعزيز خط هجومه أقترح على زينيت شراء نجمه آزمون.

يشار أن آزمون سجل 7 اهداف وصنع 5 ، منذ انطلاق مسابقة الدوري الروسي لموسم 2019 – 2020، فيما قيم موقع "ترانسير ماركت" سعر اللاعب عند 18 مليون يورو.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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