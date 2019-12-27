بحضور وزير الرياضة والشباب الايراني، تم افتتاح ملعب "الشهيد عباس علي ناطق نوري"، في مدينة نور السياحية بمحافظة مازندران شمالي البلاد الخميس.

الملعب الرياضي أقيم على 23 الف متر مربع، ويضم أرضية ملعب كرة قدم ذات عشب صناعي، وصالة للياقة البدنية ومضمارا لألعاب القوى ووحدات ادارية، ومدرجات تسع لخمسة الاف مشجع بالاضافة لمقصورة رئيسية وكافة المستلزمات الاخرى.