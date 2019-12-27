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رقم الخبر: 271906 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 11:16 الاقسام: دوليات  
ساحل العاج تقول إن مرشح الرئاسة سورو تآمر لتدبير انقلاب

ساحل العاج تقول إن مرشح الرئاسة سورو تآمر لتدبير انقلاب

قال المدعي العام في ساحل العاج يوم الخميس إن زعيم المتمردين السابق جيوم سورو والمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل قد يواجه السجن مدى الحياة بسبب مؤامرة انقلاب مزعومة.
وكانت السلطات أصدرت أمرا بضبط سورو يوم الاثنين مما دفعه إلى إلغاء عودته إلى البلاد بعد أن قضى شهورا في الخارج.
وسيزيد أمر الضبط على الأرجح التوتر قبيل انتخابات أكتوبر تشرين الأول 2020 التي يُنظر إليها على أنها اختبار لاستقرار ساحل العاج بعد حربين أهليتين منذ مطلع القرن.
وخلال مؤتمر صحفي، عرض المدعي العام ريتشارد أدو تسجيلا صوتيا قدمته أجهزة المخابرات ويزعم أن سورو يتحدث للتخطيط لانقلاب.
وقال أدو ”عقوبة محاولة الانقلاب على أمن الدولة هو السجن مدى الحياة“.
ولم تنكر محامية سورو والمتحدثة باسمه أفوسي بامبا لمين صحة التسجيل لكنها قالت إنه من عام 2017 وغير مكتمل.
وأضافت في تسجيل مصور على فيسبوك يوم الخميس أن فريق سورو سينشر النسخة الكاملة للتسجيل الصوتي قريبا.
وثمة اعتقاد بأن سورو في أوروبا لكن مكانه غير معروف. وقال إن القضية ضده لها دوافع سياسية.
وقال على تويتر يوم الأربعاء ”فقط في الديكتاتورية تصدر مذكرة اعتقال بحق مرشح للانتخابات“.
وقاد سورو (47 عاما) المتمردين الذين حاولوا الإطاحة بالرئيس السابق لوران باجبو عام 2002 قبل تولي الحسن واتارا الرئاسة أثناء حرب أهلية بعد خلاف على نتائج الانتخابات عام 2010 والتي أعلن الفوز فيها باجبو وواتارا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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