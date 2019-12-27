منتخب أشبال ايران يحرز بطولة آسيا للشطرنج أحرز منتخب ايران تحت 14 سنة، بطولة آسيا للشطرنج، إثر فوزه على منتخب الصينD يوم الاربعاء، وذلك في اطار الجولتين التاسعة والاخيرة للمسابقة التي استضافتها الصين.