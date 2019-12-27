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رقم الخبر: 271903 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 10:15 الاقسام: رياضة  
منتخب أشبال ايران يحرز بطولة آسيا للشطرنج

منتخب أشبال ايران يحرز بطولة آسيا للشطرنج

أحرز منتخب ايران تحت 14 سنة، بطولة آسيا للشطرنج، إثر فوزه على منتخب الصينD يوم الاربعاء، وذلك في اطار الجولتين التاسعة والاخيرة للمسابقة التي استضافتها الصين.

وتمكن منتخب ايران من الفوز على هونغ كونغ بالمرحلة الثامنة 4 – صفر، وفي الجولة الاخيرة هزمت الصين D .

وكان أشبال ايران قد خسر في الجولة الاولى غير أنه أنتصر في بقية الجولات.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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