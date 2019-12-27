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رقم الخبر: 271900 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 09:40 الاقسام: اقتصاد  
ايران اكبر مصدر للسلع الى جمهورية آذربيجان

ايران اكبر مصدر للسلع الى جمهورية آذربيجان

اعلن السفير الايراني في باكو جواد جهانغير زادة بان ايران تعد اكبر مصدر للسلع الى جمهورية آذربيجان.
وخلال لقائه الخميس المدير التنفيذي لمنطقة انزلي الحرة بمحافظة كيلان شمال ايران محمد ولي روزبهان، قد السفير جهانغير زادة عرضا للعلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان وقال، ان ايران تعد اكبر مصدر للسلع الى جمهورية آذربيجان.
واضاف، انه وفي ظل الاستفادة من طاقات الترانزيت عبر جمهورية آذربيجان الى جورجيا يمكن ايجاد طريق ترانزيت جديد لسلع بلادنا الى البحر الاسود واوروبا.
واعتبر تعزيز الصلات بين القطاع الخاص في البلدين عبر تنظيم معارض وتفقد امكانيات كل من الطرفين آلية مناسبة في مسار تنمية العلاقات الثنائية واضاف، ان اقامة معارض لامكانيات الناشطين الاقتصاديين بمنطقة انزلي الحرة في باكو تعد فرصة مناسبة للتعريف بطاقات المنطقة وان السفارة الايرانية تعلن استعدادها للتعريف بهذه بالطاقات وفرص الاستثمار في المنطقة الحرة الوحيدة في شمال البلاد.
واوضح السفير الايراني بانه سيتابع مسالة اقامة اجتماعات تخصصية مع المستثمرين والناشطين الاقتصاديين الاذربيجانيين للتعريف بطاقات منطقة انزلي الحرة ، وطرح مقترح دعوة السفير الاذربيجاني في ايران ومدراء مينائي باكو و"اَلَت" لتفقد هذا المنطقة ومجمع "كاسبين" الموانئي في انزلي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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