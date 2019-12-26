جاء ذلك بعد ما تفجرت أزمة بين النادي ومدربه الايطالي، حيث غادر الاخير طهران على إثرها بسبب تأخر دفع مستحقاته.

وبعد سلسلة مفاوضات ماراثونية ودفع المستحقات، وضع ستراماتشوني عدة شروط، فيما منح النادي الاخير مهلة زمنية للعودة الى طهران واستئناف تدريب الفريق بعد تركه عمله بشكل مفاجئ.

وأوضح النادي في بيان اليوم بأنه تم إمهال ستراماتشوني حتى الساعة 10 صباحا بالتوقت المحلي لابداء قراره النهائي بشأن العودة، غير أن وكيل أعماله أصر على تنفيذ 11 شرطا اشترطها المدرب الايطالي فيما لم تكشف تفاصيلها بعد.

وأكدت إدارة استقلال عدم امكانية تلبية الشروط تلك على خلفية ضرورة ارسال القائمة الابتدائية للنادي للمشاركة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم في الاسبوع المقبل، وتأخر النادي عن موسم الانتقالات، بجانب ضرورة استئناف التدريبات و اقامة معسكر ومنافسات الدوري.





