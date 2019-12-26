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رقم الخبر: 271896 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2019 الوقت: 17:06 الاقسام: عربيات  
الرئيس العراقي يعلن استعداده للإستقالة

الرئيس العراقي يعلن استعداده للإستقالة

أعلن الرئيس العراقي، اليوم الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

وشدد صالح في تصريح له، على أن "مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض علي الاستقالة، وحركة الاحتجاج تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".
ولفت الى أن "منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب، كما وصلتني عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضا"، مبلغا البرلمان رفضه تكليف أسعد العيداني بتشكيل الحكومة​ الجديدة، معتبرا أنه "من الأفضل له الاستقالة بدلا من تكليف شخص مرفوض من ​المتظاهرين​ بتشكيل الحكومة".
هذا وقالت مصادر عراقية ان تحالف سائرون يرفض استقالة صالح ويدعم موقفه برفض أي شخصية متحزبة.
واضافت المصادر ان ضغوط أمريكية منعت صالح من تكليف مرشح الكتلة الأكبر اسعد العيداني بمنصب رئاسة الوزراء.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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