واكد لاريجاني خلال لقائه المستشار الخاص لرئيس الوزراء ووزير الصحة الباكستاني "طفر ميرزا" في اسلام اباد اليوم الخميس على ضرورة تنمية التعاون الصحي بين البلدين .

وتم خلال اللقاء بحث الاتفاقيات المبرمة بين ايران وباكستان في المجالات الصحية وشدد الجانبان على ضرورة الاستفادة من امكانياتهما في هذا المجال بما له من تأثير على الصحة العامة في البلدين .

وکان وزیر الصحة الباکستاني قد اكد خلال زيارته الاخيرة لايران ان التعاون الطبي بين ايران وباكستان يسهم في تنفيذ البرامج الصحية والوقائية المشتركة، وان اسلام اباد عازمة على توسيع تعاونها اكثر من ذي قبل مع ايران في مجال صناعة الادوية.

واضاف ميرزا، ان نمو العلاقات بين البلدين يتيح لباكستان فرص التوظيف المناسب للطاقات الايرانية في مختلف المجالات الطبية كالتعليم والصحة والعلاج.