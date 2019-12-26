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رقم الخبر: 271894 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2019 الوقت: 16:59 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تنمية التعاون الصحي بين ايران وباكستان

تنمية التعاون الصحي بين ايران وباكستان

بحث مساعد وزير الصحة الايراني للشؤون التعليمية " باقر لاريجاني " والوفد المرافق خلال لقائهما المسؤولين في وزارة الصحة الباكستانية سبل التعاون الصحي بين البلدين وضرورة تنميته .

واكد لاريجاني خلال لقائه المستشار الخاص لرئيس الوزراء ووزير الصحة الباكستاني "طفر ميرزا"  في اسلام اباد اليوم الخميس على ضرورة تنمية التعاون الصحي بين البلدين .
وتم خلال اللقاء بحث الاتفاقيات المبرمة بين ايران وباكستان في المجالات الصحية وشدد الجانبان على ضرورة الاستفادة من امكانياتهما في هذا المجال بما له من تأثير على الصحة العامة في البلدين .
وکان وزیر الصحة الباکستاني قد اكد خلال زيارته الاخيرة لايران ان التعاون الطبي بين ايران وباكستان يسهم في تنفيذ البرامج الصحية والوقائية المشتركة، وان اسلام اباد عازمة على توسيع تعاونها اكثر من ذي قبل مع ايران في مجال صناعة الادوية.
واضاف ميرزا، ان نمو العلاقات بين البلدين يتيح لباكستان فرص التوظيف المناسب للطاقات الايرانية في مختلف المجالات الطبية كالتعليم والصحة والعلاج.

 
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