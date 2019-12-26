واضاف مونسان على هامش تفقده قصر صفي اباد التاريخي في محافظة مازندران (شمال ايران): انه وخلال العامين الماضيين تم تنفيذ العديد من المشاريع في مجال القطاع السياحي في البلاد مما ادى الى تضاعف عدد السياح الوافدين الى ايران خلال هذه الفترة، مشيرا الى 4.6 مليون سائح اجنبي بنهاية عام 2017 .

واعرب عن امله بان يصل عدد السياح الاجانب الوافدين الى ايران بنهاية الحالي (بدا في 21 مارس 2019) الى عشرة ملايين سائح .

وقال مونسان : انه وفقا لتقرير منظمة السياحة الدولية فقد بلغت النشاطات السياحية في ايران 11,8 من اجمالي الناتج القومي للعام 2017.

واوضح، ان هناك حاجة الى استثمارات بقيمة 21 مليار دولار وصولا الى المستوى المطلوب في مجال القطاع السياحي الايراني.

وفي سياق متصل، اعلن وزير السياحة الايراني تخصيص استثمارات بقيمة 200 الف مليار تومان (الدولار الواحد يساوي 4200 تومان حسب التسعيرة الرسمية في ايران) من قبل الوزارة في مجال السياحة؛ وبما يشمل بناء 157 فندقا راقيا الى جانب مجمعات سياحية عالية الجودة في ارجاء البلاد.