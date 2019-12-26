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رقم الخبر: 271890 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2019 الوقت: 11:59 الاقسام: دوليات  
تنفيذ حكم بالإعدام شنقا في صيني مدان بجريمة قتل عائلة في اليابان

تنفيذ حكم بالإعدام شنقا في صيني مدان بجريمة قتل عائلة في اليابان

نفذت اليابان حكم الإعدام شنقا فجر اليوم الخميس، في حق صيني أدين بقتل عائلة كاملة في العام 2003، في ثالث عملية إعدام تسجل في البلاد خلال العام الجاري.
وقالت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري، في مؤتمر صحافي إنه "تم إعدام المحكوم، وي وي، صباح اليوم"، موضحة أنه "فكر مليا" قبل أن يوقع في 23 ديسمبر الأمر بتنفيذ الحكم".
وحكم على وي وي (40 عاما) لقتله في 2003 زوجين وطفليهما في فوكووكا بجنوب غرب اليابان، في جريمة وصفتها وزيرة العدل بـ"العمل البالغ الوحشية".
وقد ارتكب جريمته مع شريكين صينيين فرا بعد ذلك إلى الصين، لكن تم توقيفهما في وقت لاحق. واعترف وي وي بالتهم لكنه نفى أنه مدبر الجريمة التي رافقتها عملية سطو.
ويعد الحكم على وي وي، أول حكم بالإعدام ينفذ في اليابان منذ أغسطس الماضي، بينما هناك 110 سجناء صدرت عليهم أحكام بالإعدام ينتظرون تنفيذها، وبعضهم منذ عقود، بينما سجل في العام 2018، 15 حكما بالإعدام.
وفي يوليو 2018 نفذ حكم الإعدام وعلى دفعتين في 13 من أعضاء "طائفة أوم" التي نفذت اعتداء بغاز السارين في مترو الأنفاق في طوكيو عام 1995.
ولا يثير حكم الإعدام ضجة كبيرة في اليابان، بينما تؤكد الحكومة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 80 % من السكان يؤيدون الإبقاء عليه.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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