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رقم الخبر: 271889 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2019 الوقت: 11:15 الاقسام: عربيات  
الحوثي يتهم فرنسا صراحة بالمشاركة في مجزرة 'الرقو'

الحوثي يتهم فرنسا صراحة بالمشاركة في مجزرة 'الرقو'

اتهم رئيس اللجنة الثورية العليا في حركة انصار الله اليمنية "محمد علي الحوثي"، يوم امس الاربعاء، فرنسا بالتسبب في مقتل وإصابة أكثر من 38 شخصاً.
وجاء تصريح الحوي في تغريدة له على حسابه في "تويتر" ، اثر قصف قوى العدوان السعودي لـ سوق "الرقو"، الثلاثاء، في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة، بسبب استخدام أسلحة فرنسية خلال هذا القصف.
وقال "محمد الحوثي" في تغريدته: فرنسا تقتل أكثر من 38 ما بين شهيد وجريح، بقصف مدفعي في سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة".
واعتبر أن "استخدام الأسلحة والخبرات الفرنسية في العدوان جريمة يغض القانون الفرنسي طرفه مقابل صفقات السلاح".
وختم بالقول: "هذه الجريمة وما سبقها ارهاب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن".
وتوعد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، الأربعاء، السعودية برد مؤلم وقاس، على القصف.
وقد نشرت وسائل إعلام يمنية بينها قناة "المسيرة" - صورا مروعة لضحايا احترقت جثثهم جراء القصف.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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