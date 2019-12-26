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رقم الخبر: 271886 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2019 الوقت: 10:51 الاقسام: عربيات  
العراق: البناء يتهم جهات سياسية بتسقيط مرشحي التحالف

العراق: البناء يتهم جهات سياسية بتسقيط مرشحي التحالف

أتهم النائب عن تحالف البناء في العراق، مختار الموسوي، الخميس، جهات سياسية بزج عناصرها في ساحات التظاهر لتسقيط مرشحي التحالف لمنصب رئاسة مجلس الوزراء.
وقال الموسوي في حديث صحافي، ان "البناء قدم الكثير من المرشحين المستقلين وغير المستقلين لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية"، لافتا الى ان "تحالفه لا يصر على اختيار شخصية محددة وانما ترك حق الاختيار لرئيس الجمهورية برهم صالح".
وأضاف ان "ما يحصل الان هو محاولة بعض الجهات السياسية التي زجت بعناصرها في ساحات التظاهر بهدف تظليل الرأي العام وتشويش رؤى المتظاهرين لرفض جميع المرشحين الذين يتم طرحهم".
وأشار الى ان "اليوم او غدا سيتم حسم اختيار المرشح بشكل نهائي باعتبار البناء الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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