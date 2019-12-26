وقال مراسلنا أن طائرات الاحتلال أطلقت أربعة صواريخ صوب موقع تابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في محيط الميناء الجديد غرب خانيونس، جنوب القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال بخمسة صواريخ موقعا للمقاومة شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

وأغارت طائرات الاحتلال بخمسة صواريخ على موقع للبحرية شمال غرب غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

وقال جيش الاحتلال الصهيوني ان القصف جاء بعد تصدي القبة الحديدية لصاروخ اطلق صوب مدينة عسقلان خلال مهرجان انتخابي لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عسقلان المحتلة، إذ تم إنزاله عن المنصة وإخلاؤه إلى الغرف الآمنة.

وأعلن جيش الاحتلال رصده إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة وجرى اعتراضه فوق عسقلان.

وذكرت القناة "13" العبرية أن نتنياهو اضطر لقطع كلمة كان يلقيها في مهرجان انتخابي في عسقلان بعد سماع صافرات الإنذار، حيث دوت بعدها أصوات انفجارات لم تعرف طبيعتها.

وهدد بنيامين نتنياهو بتصفية من يقف وراء اطلاق الصاروخ كما جرى تصفية قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي بهاء ابو العطا.

ولم تتبى أي جهة فلسطينية المسؤولية عن اطلاق الصاروخ.