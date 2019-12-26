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رقم الخبر: 271882 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2019 الوقت: 09:46 الاقسام: اقتصاد  
صادرات ايران من السلع بلغت 32 مليار دولار في 9 أشهر

صادرات ايران من السلع بلغت 32 مليار دولار في 9 أشهر

أعلن مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة للشؤون التجارية الايراني حسين مدرس خياباني بان قيمة صادرات البلاد من السلع بلغت اكثر من 32.5 مليار دولار خلال 9 اشهر.

وقال مدرس خياباني في تصريح له الاربعاء خلال اجتماع لفريق عمل تنمية الصادرات في محافظة خراسان الجنوبية (شرق ايران)، ان قيمة صادرات البلاد من السلع الى مختلف دول العالم بلغت خلال 9 اشهر (منذ بداية العام الايراني الجاري في 21 اذار/مارس لغاية الان) اكثر من 32.5 مليار دولار، ومع احتساب الواردات يبلغ اجمالي الميزان التجاري للبلاد 65 مليار دولار.
واضاف، ان مصادر البلاد من العملة الصعبة الناجمة عن بيع النفط قد تاثرت بشدة اثر الحظر المضاعف المفروض على البلاد لذا فان نقطة الارتكاز واهتمام البلاد الخاص هو المصادر غير النفطية.
وقال، ان البلاد ابتعدت منذ اشهر عن العوائد النفطية ولا مشكلة لنا في الوقت الذي نعيش في ظروف حرب اقتصادية وبلغ الحظر المعادي ذروته.

 
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