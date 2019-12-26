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رقم الخبر: 271881 تاريخ النشر: كانون الأول 26, 2019 الوقت: 09:43 الاقسام: محليات  
ظريف يهنئ رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في الكويت
لتوليهما منصبهما الجديد

ظريف يهنئ رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في الكويت

هنأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في الكويت لتوليهما منصبهما الجديد.

وجاءت تهنئة ظريف لرئيس مجلس الوزراء في الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح ووزير الخارجية الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين اجراه معهما مساء الاربعاء لمناسبة توليهما منصبهما الجديد.
وتباحث وزير الخارجية الايراني خلال هذين الاتصالين بشان العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية ومشروع "هرمز" للسلام.
يذكر انه تم تشكيل الحكومة الكويتية الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ صباح الخالج الحمد المبارك الصباح.

 
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