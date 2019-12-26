قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "دولة الاحتلال لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس"، مؤكداً أننا" نقول يجب أن تتم الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها، وإذا حصل هذا سنصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وأضاف أن "الانتخابات بالنسبة لنا مهمة لترميم ديمقراطيتنا، فلا يمكن أن نبقى طوال هذا الوقت بدون انتخابات ودون ديمقراطية، نحن نؤمن بالديمقراطية ونؤمن بتحرير فلسطين قريبا ان شاء الله".

وذكّر عباس خلال مشاركته في عشاء عيد الميلاد المجيد في دير الفرنسيسكان في مدينة بيت لحم، للكنائس المسيحية، التي تسير حسب التقويم الغربي، "أن الانتخابات التشريعية والرئاسية معطلة منذ 2006 لأسباب كثيرة، لذا دعونا إلى انتخابات تشريعية أولاً ومن ثم رئاسية".

وتابع "جميع الفصائل الفلسطينية وافقت على ما نحن موافقون عليه، لكن بقيت عقبة واحدة مهمة جدا وهي إجراء الانتخابات في القدس".

وإذّ أشاد بمواقف البابا فرنسيس الداعمة للقضية الفلسطينية، قال "نعتز بمواقف هذا الرجل الداعمة للقضية الفلسطينية، ونحترم كل ما يقوم به، فهو ملك السلام في العالم".

وأضاف: "هذا الرجل اعترف بدولة فلسطين دون طلب، تحدثنا معه عن السلام وعن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حاضرة الفاتيكان، لنرى العلم الفلسطيني مرفوعا فوق الحاضرة".

في السياق طالبت حركة الأحرار الأريعاء، رئيس السلطة بإصدار مرسوم رئاسي لفتح حوار وطني معمق، لتشكيل جبهة اشتباك على كل الأصعدة وفي مقدمتها الدبلوماسية، بهدف تشكيل رأي عام عالمي للضغط ودفع الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس عاصمة فلسطين.

كما شدّدت الحركة على أنها لا تقبل "بمعادلة أخذ الإذن من الاحتلال لإجراء الإنتخابات في القدس"، حيث ترى في مضمونها "ذريعة للتهرب من إجرائها". وأشارت إلى أن "كل فلسطيني مطالب يتحمل مسؤولياته للضغط على رئيس السلطة، من أجل إصدار المرسوم الرئاسي واحترام المجموع الوطني وإرادة الشعب وحقه المقدس في إجراء الانتخابات".

من جهته، طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات فوراً دون إذن من الاحتلال.

وأضاف البردويل في مؤتمر صحفي لحركة حماس الأربعاء، بشأن موقفها من الانتخابات الفلسطينية "أكدنا موافقتنا التامة على إجراء الانتخابات، تقديراً منا لأهمية موضوع القدس ولخطورة إجراء الانتخابات بدون القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وأكدنا أن الانتخابات في القدس خط أحمر".

وأعلن البردويل أن حركة حماس "تفاجأت بإعلان رئيس السلطة عن تقديم طلب لأخذ الإذن من الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، ما مثّل صدمة كبرى لجماهير شعبنا وقواه الوطنية".

وكان الرئيس الفلسطيني قد كشف الثلاثاء، أن" الاحتلال لا يريد أن تجري الانتخابات في القدس"، مؤكداً أنه" يجب أن تتم الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها، وإذا حصل هذا سنصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

من جهة اخرى أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأربعاء، بأن القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية من داخل سجنه في حال تم إجراء الانتخابات.

ونقل الإعلام الفلسطيني عن عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر، قوله إن "الأسير مروان البرغوثي حسم قراره بالترشح لسباق الرئاسة في الانتخابات المقبلة بغض النظر عن المواقف الأخرى".

واعتبر عبد القادر أن "البرغوثي هو الأوفر حظا من داخل حركة فتح في حال أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم ترشحه"، معربًا عن أمله في "أن يكون هناك مرشح واحد لحركة فتح".

وتنتظر الفصائل الفلسطينية أن يصدر عباس المرسوم الخاص بالانتخابات، إلا أن عباس شدد على أن الانتخابات لن تتم من دون القدس.

من الجدير ذكره، أن البرغوثي، لعب دورًا بارزًا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وعلى إثر ذلك قبضت عليه السلطات الإسرائيلية في عام 2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمة القتل والشروع به.

على المستوى الميداني توغلت جرافات عسكرية للعدو الصهيوني الأربعاء، شمال بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن 3 جرافات و3 دبابات صهيونية، توغلت انطلاقا من مواقع عسكرية للعدو خلف الشريط الحدودي شمال بيت حانون صوب أراضي الفلسطينيين الزراعية.

وأوضحت أن الجرافات شرعت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع تجاه الأراضي.

وتتوغل آليات العدو العسكرية بشكل يومي في أراضي المزارعين الفلسطينيين ، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها، وتقوم بالتجريف في أراضيهم وتخريب محاصيلهم.