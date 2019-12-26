أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، أن 2020 لن تكون نهاية الأزمة السورية.

وقال المعلم، في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، إن التنسيق والتعاون مع روسيا على الصعيد السياسي في أعلى مستوياته، وعلى المستوى الاقتصادي تضمن البروتوكول الذي تم توقيعه مشاريع استراتيجية، تندرج في برنامج إعادة الإعمار في سوريا وللشعب السوري مصلحة منها، وهناك العديد من الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار بهذه المشاريع، لذلك هذا البروتوكول هو بناء للمستقبل".

وتطرق وزير الخارجية السوري إلى المرحلة الجديدة في العلاقات الروسية –السورية الجديدة، التي تحدث عنها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قائلا: "هي الارتقاء بالتعاون الاقتصادي على مستوى التعاون السياسي".

وحول قانون "سيزر" قال المعلم: "نحن لا نهتم بأي شيء يصدر عن الولايات المتحدة لأنها دولة تتآمر على سوريا منذ اندلاع الأزمة، لذلك ليفعلوا ما يشاؤون ونحن سنفعل ما يرغب به شعبنا".

وعلى صعيد تقدم الجيش العربي السوري ومحاصرته للنقطة التركية بالكامل، أكد المعلم "دائما مع الأسف كلما لمست القيادة التركية أن عناصرها من الإرهابيين في إدلب يعانون الهزيمة تأتي إلى موسكو من أجل وقف إطلاق النار".

وختم الوزير حديثه قائلا: "2020 لن تكون نهاية الأزمة السورية لأن المؤامرة لم تنته" .

وكانت اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة، برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، قد عقدت إجتماعا، الأربعاء، في موسكو.

ميدانياً أعلنت المعارضة السورية المسلحة الأربعاء، عن مقتل قيادي في حركة "أحرار الشام" المنضوية في "الجبهة الوطنية للتحرير"، في قصف جوي "روسي" بريف إدلب الجنوبي.

وقال الناطق باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" ناجي مصطفى، إن الطيران الروسي استهدف مقرا لـ"أحرار الشام" قرب معرة النعمان بريف إدلب، ما أسفر عن مقتل "القاضي الشرعي" في الحركة أبو إقبال ومرافقه.

وأضاف مصطفى، أن قائد الحركة جابر علي باشا نجا مع بقية العناصر الموجودين في المقر المستهدف.

وتشهد محاور ريفي إدلب الجنوبي والشرقي معارك محتدمة في هجوم تشنه القوات الحكومية بدعم روسي على مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب، حيث أعلن الجيش السوري الثلاثاء عن تطهير أراض تزيد مساحتها على 320 كم مربعا، من الإرهابيين في إدلب، وبسط سيطرته على أكثر من 40 بلدة هناك.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها الاربعاء إن “وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة تتابع هجومها باتجاهي الجنوب والجنوب الشرقي لمحافظة إدلب وسط انهيار متتابع للتنظيمات الإرهابية المسلحة بعد تدمير مقراتها وتكبيدها خسائر فادحة في المعدات والأرواح وتمكن رجال جيشنا الباسل بكفاءة عالية في الأيام القليلة الماضية من تطهير ما يزيد على 320 كيلومترا مربعا وطرد (جبهة النصرة) وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية”.

وأضافت القيادة العامة إن الجيش العربي السوري “طهر أكثر من أربعين بلدة وقرية منها أم تينة وتلدم وأبو شرقي والصيادة والشعرة والمديرسة والربيعة والخريبة وبرنان والبرسة وفروان وقطرة والحراكي وأبو دفنة وخربة معراتا وفعلول وأبو مكة والصرمان والسقيعة وكرسنتة والبرج والسرج وسحال وبريصة والفرجة وأم جلال وتل الشيح وأبو حبة والرفة وتل حران وحران والقراطي والهلبة وتعل التح والتح ومعيصرونة وتل معران وجرجناز وتحتايا وتل السيد جعفر والبلوطة وأم الجبل وتل أبو حامد”.

وأشار البيان إلى أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة “إذ تؤكد إصرارها على إتمام تطهير محافظة إدلب من رجس الإرهاب ورعاته فإنها في الوقت نفسه تجدد حرصها على حياة جميع المواطنين المدنيين العزل وتدعوهم للابتعاد عن مناطق انتشار المسلحين والمسارعة للخروج إلى مناطق وجود وحدات الجيش العربي السوري القادمة لحمايتهم وتحريرهم من سيطرة الإرهاب المسلح بمختلف مسمياته وأشكاله”.

وشددت القيادة العامة في ختام بيانها على أن “عملية مكافحة الإرهاب مستمرة إلى أن يستكمل الجيش العربي السوري تطهير جميع المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين والعملاء مهما كانت مسمياتهم وأينما وجدوا وأن يرفرف علم الجمهورية العربية السورية على كامل جغرافيتها إيذانا بالنصر التام والناجز على الإرهاب ورعاته وداعميه”.

هذا وذكرت مصادر أهلية في ريف الحسكة الشمالي أن قوات الاحتلال التركي نقلت نحو 100 عنصر من تنظيم “جيش الإسلام” الإرهابي من مناطق انتشارها في ريف الحسكة الشمالي لزجهم في المعارك بريف إدلب الجنوبي الشرقي في محاولة لدعم التنظيمات الإرهابية المنهارة أمام الجيش العربي السوري.

خطوة النظام التركي تعكس حقيقة دعمه للتنظيمات الإرهابية ومحاولة تأخير انهيارها أمام الجيش العربي السوري بريف إدلب وتفضح ادعاءاته بمحاربة الإرهاب.

مراسل سانا نقل عن المصادر الأهلية قولها: إن قوات الاحتلال التركي قامت الاربعاء بنقل نحو 100 إرهابي مما يسمى “جيش الإسلام” من قرية جان تمر 10 كم شمال غرب ناحية ابو راسين بريف الحسكة الشمالي إلى محافظة إدلب مع أسلحتهم.

وتأتي عملية نقل هؤلاء الإرهابيين إلى محافظة إدلب في الوقت الذي يحقق فيه الجيش العربي السوري انتصارات متتالية في حربه ضد الإرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع له بريف إدلب الجنوبي الشرقي .

وأثبتت الوقائع الميدانية على امتداد السنوات الماضية تورط النظام التركي في رعاية التنظيمات الإرهابية وتوفير كل أشكال الدعم لها بما يمكنها من الاستمرار في جرائمها بحق السوريين.