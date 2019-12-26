أكدت معلومات خاصة، الاربعاء أن حسم الأسماء إنتهى بترشيح أسعد العيداني محافظ البصرة لمنصب رئيس الوزراء، حيث من المتوقع أن يقدم اسمه من قبل الرئيس برهم صالح للتكليف بتأليف الحكومة.

مصدر محلي أفاد بأن هناك توافق وشبه إجماع بين القوى السياسية العراقية على تكليف العيداني رئاسة الحكومة، حيث تتوفر فيه المواصفات المطلوبة لأنه من الشخصيات المستقلة، ولديه علاقات مع معظم القوى السياسية في العراق.

هذا واعتذر الوزير العراقي السابق قصي السهيل عن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة.

وفي كتاب وجهه إلى "تحالف البناء"، ثمّن السهيل ترشيح التحالف له، معتذراً عن عدم قبوله ذلك لكون الظروف غير مؤاتية وغير مهيأة لمثل هذا التكليف.

وتمنى السهيل على "تحالف البناء" اختيار من يراه بديلاً مناسباً له.

اعتذار السهيل يأتي عقب بروز إسم محافظ البصرة أسعد العيداني كمرشح يحظى بإجماع للتكليف.

سياسياً، مجلس النواب العراقي رفع جلسته بعد إقرار قانون الانتخابات الذي تضمن التصويت على تمرير المادة المتعلقة باعتماد دوائر متعددة وترشيح فردي.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إنه لن يكون هناك رئيس أو أي مسؤول في الدولة ممن يحملون جنسية مزدوجة.

من جهته، زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رأى أن قانون الإنتخابات سيُقصي كل الأحزاب الفاسدة، مشيراً إلى أنه بإنتظار أن تكون مفوضية الإنتخابات مفوضية نزيهة.

وفي تغريدة له على موقع تويتر، قال الصدر إن مطلباً آخر من مطالب الشعب قد تحقق بعد أن وقفت معه المرجعية والعقلاء وكل وطني شريف من النواب غيرهم.

ميدانياً، أفادت مصادر محلية بإصابة ثلاثة من منتسبي الحشد العشائري في ناحية الزاب بقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، من جراء انفجار عبوة ناسفة.

وأضافت أن الجيش العراقي أحبط هجوماً لتنظيم داعش على حقل خبازة النفطي في كركوك، فيما استشهد مقاتلان (2) وجرح ثلاثة آخرون من الجيش العراقي على إثر تفجير عبوة ناسفة بدورية في طريق قرية الصلاحية بمحافظة صلاح الدين.

إلى ذلك قطع متظاهرون الطريق الواصل بين بغداد وكربلاء. وفي البصرة قطع محتجون الطريق الرابط بين قضاء القرنة ومركز المحافظة، وأحرق آخرون في الديوانية مقر حزب الدعوة.

من جهتها، أكدت قيادة شرطة النجف أن المؤسسات الحكومية والمقرات مؤمنة بشكل كامل، ونفى اللواء غانم العنكوشي الأخبار المتداولة عن استهداف أحد المقار في الكوفة بقنابل المولوتوف.

وليلاً، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على خلية إرهابية تعمل وسط وجنوب البلاد، موضحةً أنها مرتبطة بجهات خارجية تعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد.

في سياق آخر، قال مناف جلال الموسوي، رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، إن موافقة البرلمان على قانون الانتخابات الجديد تعد خطوة أولى في إجراءات بناء الثقة بين الشارع العراقي المنتفض وكل من البرلمان والمكونات السياسية، رغم أن القانون لم يحصل على الصفة الرسمية حتى الآن.

وأضاف الموسوي، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك": "تفعيل القانون يمر بعدة خطوات، منها التصديق عليه من قبل رئاسة الجمهورية، ثم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية حتى يحصل على صفته الرسمية، بينما هناك تخوف من قبل المتظاهرين بأن تقوم الكتل السياسية التى لم تصوت على القانون بالطعن على إحدى بنوده، وهذا احتمال وارد".

وتابع "حال مر القانون بهذه الخطوات دون الطعن عليه من قبل بعض الكتل السياسية، يبقى فقط دور المفوضية العليا الانتخابات، التي تم التصديق على قانون جديد ينظم عملها، وترشيح المفوضيين الجدد، ومن ثم تتم الدعوة لانتخابات مبكرة في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وهذا يضع الجميع أمام مشكلة أخرى تتمثل في قدرة المفوضية العليا الجديدة على إجراء الانتخابات، في المدة المذكورة سلفا".

وأقر البرلمان العراقي، الثلاثاء، قانونا جديدا للانتخابات يسمح بنظام الترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على النسبة الأعلى للأصوات، وهو القانون الذي كان مطلبا رئيسيا من مطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي موافقة النواب على القانون.

واختار مجلس القضاء العراقي، الإثنين، أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبية لمطالب المتظاهرين في العاصمة، ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، بعد وقت قصير على تمكنهم من إقالة رئيس الحكومة.

من جانب آخر كشف الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، فاضل أبو رغيف، الأربعاء، عن خارطة انتشار تنظيم "داعش" في العراق بعد عامين على إعلان التحرير.

وقال أبو رغيف لـRT إن "تنظيم داعش يستغل الظروف المضطربة في البلاد والأزمة السياسية وعدم وجود حلول لمطالب المحتجين لإعادة تنظيم نفسه والقيام ببعض العمليات الإرهابية".

وأضاف أن "عناصر التنظيم ينشطون في مناطق شرق صلاح الدين، والحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، ومرتفعات طور الشاي في الموصل، ومناطق مرتفعات بادوش في نينوى وبعض الأماكن في كهوف ومرتفات نينوى، والمنطقة الأخطر غرب نينوى القريبة من الحدود مع سوريا".

وأشار إلى أن "قيادة داعش الجديدة تعتمد أسلوب التنظيم لا الإدارة، لأن أكثر ما يهمها الآن هو إعادة الانتشار من جديد من خلال جمع الأموال لتسيير شؤون الإمارة".

يذكر أن تنظيم "داعش" قام في الأيام الأخيرة بعدة عمليات في مناطق شمالي وغربي العراق استهدف فيها القوات الأمنية، وتأتي هذه العمليات في وقت تُطلق فيه تحذيرات كبيرة من خطورة استغلال التنظيم للظروف التي يمر بها العراق.