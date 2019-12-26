أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن ما يحدد لون الحكومة المقبلة هو التأليف وليس التكليف، مشدداً على أنها ستكون حكومة لكل اللبنانيين.

وفي تصريح له بعد انتهاء الخلوة التي جمعته مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، الأربعاء، بمناسبة عيد الميلاد، تمنّى الرئيس عون للبنانيين أعياداً مباركة، آملاً أن تكون الحكومة قد ولدت على رأس السنة.

وردّاً على ما قاله رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، قال عون "افترض أن جبران باسيل هو من يشكّل الحكومة ألا يحق له ذلك، ألا يترأس أكبر كتلة نيابية، ولكن في الواقع ليس جبران باسيل من يشكّل الحكومة".

وسأل الرئيس اللبناني "يريد الحريري أن يحاسبني على هدوئي لحل الأمور في البلد؟".

عون أشار إلى أن" الحكومة ليست تكنوسياسية بل حكومة إختصاصيين".

من جهته، ركّز البطريرك الراعي في عظة عيد الميلاد التي القاها من كنيسة الصرح في بكركي، على "تشكيل سريع لحكومة انتقالية اختصاصية من مسؤولين مستقلين"، ودعا إلى "التعالي عن المصالح الخاصة ودعم الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة".

وكان الحريري قد قال الثلاثاء في دردشة مع الإعلاميين إن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل"، مضيفاً "لن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل يروح يدبّر حالو"، إلا إذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية".

واستقبل عون، في القصر الجمهوري في بعبدا، الثلاثاء الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الدكتور حسان دياب.