رد عمانيون على شائعات متداولة عن وفاة حاكم البلاد السلطان قابوس بن سعيد، بعدما زعم الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، بوفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، تزامنا مع أنباء مرضه وعودته من رحلة علاجية في بلجيكا.

وتصدر وسم "السلطان قابوس بخير" قائمة الترند في السلطنة على موقع "تويتر".

وقال المغرد خلفان العامري: "جعلناك في ودائع الله، تحرسك الأذكار وآيات الفلق"، مذيلًا تغريدته بالقول: "قابوس بخير".

وعلى نفس الوسم، كتب مغرد باسم وليد: "سيدي السلطان قابوس، نحن في انتظار طلتك، وابتسامتك الشافية لقلوبنا، وكلنا شغف لسماع كلمتك العظيمة (أيها المواطنون الأعزاء)".

​وكان الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، زعم وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، متمنيا انتقال سلس للسلطة في السلطنة إلى السلطان أحمد آل سعيد.

​ولم تعلق وسائل الإعلام العمانية، غير أن وكالة الأنباء العمانية الرسمية قالت إن السلطان قابوس بن سعيد أرسل برقية تعزية الى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، لتفند المزاعم المنتشرة على وسائل الإعلام.