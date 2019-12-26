* إحترام السيد المسيح عند المسلمين لا يقل عن مكانته عند المؤمنين المسيحيين * رئيسا الجمهورية والبرلمان ومسؤولون ايرانيون كبار يهنئون بهذه المناسبة

نشر موقع مکتب قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، تغريدة لسماحته بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام وبدء العام الميلادي الجديد، باللغة الانجليزية، أكد فيه أن احترام "يسوع المسيح" عند المسلمين لايقل عن مكانته واحترامه عند المؤمنين المسيحيين.

وجاء في تغريدة أخرى لمكتب سماحته: "ولادة النّبي عيسى (عليه السلام) كانت ولادة الرّحمة والبركة في العالم بالنسبة للشعوب التي كانت غارقة في الظّلام والجهل والفساد والحرمان والتمييز جرّاء هيمنة القوى المستكبرة وضغوط الأنظمة الفاسدة. رسالة عيسى المسيح كانت خلاص البشريّة من كلّ هذا".

واضاف سماحته: إن عيسى بن مريم كان يدعو الناس لعبادة الله ويؤكد على مواجهة الفراعنة والطغاة والعديد من الذين يدّعون أنهم يتبعون المسيح (ع) يأخذون طريقًا مختلفًا عنه.

كما بعث الرئيس روحاني، أمس، برسالة تهنئة الى بابا الفاتيكان فرنسيس زعيم الكاثوليك في العالم بهذه المناسبة.

وقال روحاني: إن مولد السيد المسيح (ع) ينبئ كافة المجتمعات ولا سيما اتباع الديانة المسيحية بالروحانية والسلام والمحبة، ولطالما اتُخذت سيرة ونصائح السيد المسيح (ع) قدوة للانسانية.

وأعرب رئیس الجمهوریة عن أمله بان یعمل اتباع الادیان الالهیة عبر الاستفادة من تعالیم الانبیاء، على بناء مجتمع اكثر أمنا واستقرارا وأن يتبعوا طريق تحقيق السلام والعدالة. كما أعرب روحاني عن أمله بأن تكون السنة الميلادية الجديدة مفعمة بالبركة والسعادة، سائلا الباري تعالي لبابا الفاتيكان بالسلامة والازدهار وبالرقي والسعادة للجميع.

كذلك هنأ العديد من المسؤولين الايرانيين، نظراءهم والمسيحيين في العالم بهذه المناسبة السعيدة ومنهم علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي واسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية وكذلك وزارة الخارجية وحسين امير عبداللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي.