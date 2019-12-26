* ايران أثبتت انها بصدد أمن واستقرار الممرات المالية الدولية وخاصة في هذه المنطقة الحيوية * سفير إيران الجديد في موسكو لا يستبعد مناورات عسكرية برية مشتركة مع روسيا

قال الناطق باسم الجيش العميد "ابوالفضل شكارجي": إن مناورة بحرية مشتركة بين ايران والصين وروسيا ستنطلق يوم الجمعة في شمال المحيط الهندي وبحر عمان وتستمر لأربعة أيام.

وأشار العميد شكارجي، أمس الاربعاء، في مؤتمر صحفي الى أهمية المناورة، وقال: إن المحيط الهندي وبحر عمان من المناطق التجارية المهمة عالميا وان الكثير من الدول مطلّة عليها، لذلك فان استقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة الحيوية مهم جدا.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أثبتت أنها بصدد أمن واستقرار الممرات المائية الدولية وخاصة في هذه المنطقة الحيوية وقال: إن هذه المناورة هي لتقوية وتنمية القدرات الدفاعية في هذه المنطقة.

وأشار الى أهداف المناورة الأخرى، وأضاف: إن هذه المناورة هي لتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من ايران والصين وروسيا وكذلك من أهدافها الأخرى مواجهة الارهاب والقرصنة البحرية، مؤكداً ان منجزات هذه المناورة ستساعد جميع الدول في مواجهة التحديات البحرية.

في سياق متصل، أعلن سفير إيران الجديد في موسكو، كاظم جلالي، بأن إيران وروسيا قد تقومان في المستقبل بإجراء مناورات عسكرية مشتركة، ليس فقط في البحر، ولكن على البر أيضًا.

وقال السفير، رداً على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان من الممكن أن يتم إجراء مناورات أخرى، بما في ذلك المناورات البرية، في المستقبل، علاوة على المناورات البحرية: "إن الدولتين تتعاونان في مختلف المجالات، لذا نعم، مثل هذا الاحتمال يعتبر واردا"، إلا أنه، لم يذكر أي مواعيد محددة.

وأضاف السفير كاظم جلالي، أن إيران وروسيا قد قامتا بإجراء مناورات مشتركة من قبل.

وقال: "أنا مقتنع بأن كلا البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة فهمهما المشترك للتحديات، يجب أن يستمرا في التعاون الوثيق في هذا المجال، حيث أنه مع هذا التعاون يمكنهما من الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

يذكر أنه سبق وأعلن قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي، في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، أن هناك مناورات بحرية مشتركة، تحت عنوان "حزام أمني بحري"، ستجريها إيران وروسيا والصين في المحيط الهندي، يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول.

هذا وأفيد من قبل بأن فريقا من السفن الحربية الروسية التابعة لأسطول بحر البلطيق قد توجه إلى إيران، بعد مشاركته في تنفيذ المناورات "إندرا-2019" الروسية الهندية.