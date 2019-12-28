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رقم الخبر: 271867 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 17:36 الاقسام: دوليات  
الألمان يرون أن ترامب يهدد السلام أكثر من زعيم كوريا الشمالية

الألمان يرون أن ترامب يهدد السلام أكثر من زعيم كوريا الشمالية

يرى المواطنون الألمان، في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدا للسلام أكبر من تهديد زعيمي كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وإيران، آية الله علي خامنئي.
وجاء في استطلاع للرأي العام أجرته شركة الدراسات الأمريكية YouGov، بطلب من وكالة الأنباء الألمانية DPA، أن 41% من الألمان يعتبرون ترامب أكثر الزعماء خطورة من بين قادة 5 دول وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.
ويرى 17٪ من الألمان أن كيم جونغ أون، يعتبر التهديد الرئيسي، ووصف 8٪ منهم خامنئي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الوصف، بينما اختار 7٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، الزعيم الصيني شي جين بينغ بمثابة التهديد الأكبر للسلام.
وبالمقارنة مع نتائج استطلاع مماثل جرى في العام الماضي، ظل توزيع الأصوات على حاله تقريبا، لكن مؤشرات جميع القادة انخفضت. ففي استطلاع العام الماضي، اعتبر 48% من المستطلعين الرئيس ترامب بمثابة التهديد الرئيسي، وكيم جونغ أون - 21 ٪ ، وبوتين - 15 ٪.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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