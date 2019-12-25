اكد امام جمعة سنندج مركز محافظة كردستان /شمال غرب ايران/، "ماموستا فايق رستمي" ان اعمال الشغب وزعزعة أمن المجتمع أمر مدان في الدين الاسلامي.

وقال ماموستا رستمي في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس: يمثل الأمن والصحة عنصرين من أرصدة المجتمعات البشرية الهامة للغاية للمحافظة عليهما.

واوضح الأمن يتكون من بعدين داخلي وخارجي، والمحافظة على الأمن الداخلي والخارجي عنصر مهم في استدامة أي مجتمع ودولة، وهو أمر كان دائما مصدر قلق للمجتمعات البشرية عبر التاريخ.

ولفت ماموستا رستمي ، الى إن أمن إيران الإسلامية اليوم هو نتيجة لتضحيات ودماء آلاف الشهداء الذين تم تقديمهم قبل الثورة واثناء حياة هذا النظام الاسلامي، للحفاظ على هذا الكيان، وان صون الامن هو مسؤولية جميع افراد المجتمع.

وتابع قائلا: يخطط العدو لتقويض أمن بلدنا بكل طريقة ممكنة، حيث خطط لشن الحروب العسكرية والثقافية والاقتصادية وغيرها على إيران ونفذها على أوسع مستوى، ولكن بفضل وجود قائد مدبر والحضور الدائم للشعب فقد باءت هذه المؤامرات بالفشل.

واضاف امام جمعة سنندج: ان العدو يريد اليوم التصيد في الماء العكر ، ووظف جميع امكانياته ضد نظام الجمهورية الاسلامية، ويحاول زعزعة ثقة الشعب من خلال الدعايات الكاذبة.

واردف قائلا: ان العدو دائمًا هو العدو ولن يتخلى أبدا عن نزعته العدوانية، واليوم يحاول الأعداء ارباك الرأي العام من خلال بث معلومات غير واقعية، وانهم يحاولون اضعاف الشعور بالأمن الذي يدعم التنمية في المجتمع، غير مدركين أن الأمن وصيانته هو خط أحمر للشعب الايراني.

واكد ماموستا رستمي، ان تطور الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم في شتى المجالات، تحقق بواسطة استتباب الأمن، لذا فان الأعداء استهدفوا بمؤامراتهم امن الشعب الايراني.

واضاف: ان اعمال الشغب وزعزعة الامن في المجتمع والحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة أمر مدان في الدين الاسلامي، لان الاسلام دين الرحمة والعطف والمحبة ويعارض العنف والشغب.

واكد ممثل اهالي كردستان في مجلس خبراء القيادة، تُحكم الجمهورية الإسلامية على أساس القرآن والدين والتشاور، وهذا الدين الإلهي يعتبر السعي لتحقيق المطالب الشعبية امرا مشروعا.

ومضى قائلا: ينبغي أن یکون الاحتجاج من وجهة نظر الإسلامي بأسلوبه، وليس عن طريق اثارة الفوضى، وعلى الاعداء ان يدركوا ان الشعب الايراني يتمتع بالوعي وذو بصيرة ، ولن يسمح للاعداء مطلقا بالتصيد في الماء العكر.

واختتم قائلا: ان الشعب الايراني اثبت دوما ان كل من يريد المساس بأمن المجتمع سيتلقى ردا ساحقا.