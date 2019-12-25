أكد مساعد رئيس المنظمة العقيدية - السياسية للجيش الايراني خداداد فلاح، أن الامن في المناطق الحدودية مستتب للغاية.

واشار خداداد فلاح، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء على هامش ملتقى "بصيرة قادة القوات المسلحة في محافظة لرستان"، الى الاوضاع في المناطق الحدودية، موضحاً، انه ليست هناك أية تهديدات أمنية بفضل الله وحكمة قائد الثورة وتضحيات كوادر القوات المسلحة.

واعتبر ان الاعداء بعد تكبدهم هزائم متتالية على يد الجمهورية الاسلامية الايرانية وجبهة المقاومة في غرب آسيا لذلك يتآمرون لتأجيج حرب أمنية ونفسية في بلدان المنطقة لضرب الشرعية وتدمير البنية السياسية.

ولفت الى انه رغم الاحباط الذي اصاب مؤامرات الاعداء بفضل حكمة قائد الثورة ووعي الشعب ويقظته بمواجهة أعمال الشغب في تشرين الاول/ نوفمبر الماضي الا انه ينبغي المشاركة الملحمية في الانتخابات التشريعية المقبلة التي تقام في 21 شباط/ فبراير والتي ستمنح الوقاية على مدى اربعة اعوام مقبلة.

واشار الى الضغوط التي يمارسها الاعداء، موضحاً: أنهم يثيرون الاجواء الاعلامية ويزيدون الضغوط على بلدان جبهة المقاومة عبر توظيف امبراطورياتهم الاعلامية.

واوضح ان اميركا لديها 400 الى 800 مركز في العراق والتي تنشط للتأثير على افكار جيل الشباب في هذا البلد عبر استخدام الادوات الاعلامية.