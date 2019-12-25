  • الأربعاء ٢٧ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأربعاء , ديسمبر 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271863 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 15:48 الاقسام: محليات  
مسؤول ايراني: الأمن مستتب في المناطق الحدودية

مسؤول ايراني: الأمن مستتب في المناطق الحدودية

أكد مساعد رئيس المنظمة العقيدية - السياسية للجيش الايراني خداداد فلاح، أن الامن في المناطق الحدودية مستتب للغاية.

واشار خداداد فلاح، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء على هامش ملتقى "بصيرة قادة القوات المسلحة في محافظة لرستان"، الى الاوضاع في المناطق الحدودية، موضحاً، انه ليست هناك أية تهديدات أمنية بفضل الله وحكمة قائد الثورة وتضحيات كوادر القوات المسلحة.

واعتبر ان الاعداء بعد تكبدهم هزائم متتالية على يد الجمهورية الاسلامية الايرانية وجبهة المقاومة في غرب آسيا لذلك يتآمرون لتأجيج حرب أمنية ونفسية في بلدان المنطقة لضرب الشرعية وتدمير البنية السياسية.

ولفت الى انه رغم الاحباط الذي اصاب مؤامرات الاعداء بفضل حكمة قائد الثورة ووعي الشعب ويقظته بمواجهة أعمال الشغب في تشرين الاول/ نوفمبر الماضي الا انه ينبغي المشاركة الملحمية في الانتخابات التشريعية المقبلة التي تقام في 21 شباط/ فبراير والتي ستمنح الوقاية على مدى اربعة اعوام مقبلة.

واشار الى الضغوط التي يمارسها الاعداء، موضحاً: أنهم يثيرون الاجواء الاعلامية ويزيدون الضغوط على بلدان جبهة المقاومة عبر توظيف امبراطورياتهم الاعلامية.

واوضح ان اميركا لديها 400 الى 800 مركز في العراق والتي تنشط للتأثير على افكار جيل الشباب في هذا البلد عبر استخدام الادوات الاعلامية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0625 sec