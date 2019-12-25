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رقم الخبر: 271857 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 16:02 الاقسام: محليات  
روحاني: لا سبيل آمام الأعداء سوى الإستسلام آمام ؛رادة الشعب الايراني

روحاني: لا سبيل آمام الأعداء سوى الإستسلام آمام ؛رادة الشعب الايراني

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بانه لا سبيل امام الاعداء سوى الاستسلام امام ارادة الشعب الايراني.

وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، اوضح الرئيس الايراني بانه اصبح من الواضح الان اكثر مما مضى بان المشاكل التي يعاني منها الشعب الايراني بسبب الضغوط الاميركية ليست مقتصة عليه واضاف، لقد راينا خلال الاجتماع الرباعي بين ايران وماليزيا وتركيا وقطر بان الدول الاخرى تعاني أيضا من مشاكل في التعامل مع اميركا.

وقال: ان احد الرؤساء الحاضرين في الاجتماع ذكر بان بلاده اشترت بعض الاسلحة من اميركا وانهم اليوم بحاجة الى قطع غيار وتصليحات لها الا انهم (الاميركيون) يتصرفون بحيث يتوجب على هؤلاء دفع عدة اضعاف الثمن اللازم.

ونوه الى انه كان هنالك اتفاق في الراي خلال الاجتماع في مجال القضايا البنكية والمالية وهو انه على العالم ان يتخلص من الدولار ويبحث عن سبيل الى ذلك واضاف: ان مسالة العملة الرقمية والتبادل بالعملة الوطنية والتبادل عن طريق الذهب طرحت خلال الاجتماع (كوالالمبور) وحظيت بالاتفاق بين الدول الاربع.

واضاف: ان المشاكل التي تواجه الشعب الايراني العظيم اليوم يواجهها الاخرون بصورة ما ايضا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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