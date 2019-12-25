  • الأربعاء ٢٧ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأربعاء , ديسمبر 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271854 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 16:19 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ماء الباذنجان حارق خارق لدهون البطن والكوليسترول

ماء الباذنجان حارق خارق لدهون البطن والكوليسترول

بالإضافة إلى كونه ينقّي سوائل الجسم ويزيل السموم، فإنّ ماء الباذنجان يملأ المعدة ويجنّبنا الرغبة الملحّة لتناول الوجبات الخفيفة.

إنّ السيطرة على الوزن الزائد والكولسترول من أولويات المئات من البشر الذين لديهم الوعي الكافي بشأن تأثيرهما ومخاطرهما على الصحة.

وبينّت الدراسات أن شرب ماء الباذنجان هو أحد هذه الخيارات الطبيعية التي تسهّل عملية تنظيف الشرايين وفقدان وزن الجسم. هذا الشراب غنيّ بالألياف والمواد المضادّة للأكسدة، التي تعزّز استهلاك وصرف الطاقة وحرق الدهون الضارّة. والاستهلاك المنتظم لماء الباذنجان يمثّل ميزة إضافية للنظام الغذائي بالنسبة إلى الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في فقدان الوزن.

طريقة تحضير ماء الباذنجان

المكوّنات: حبّة باذنجان واحدة متوسّطة الحجم، عصير ليمون، ليتر من الماء، إبريق زجاجي.

طريقة التحضير: قبل كلّ شيء اغسل الباذنجان بالقليل من خلّ التفاح أو بيكربونات الصوديوم، وبعد أن يتمّ تنظيفها وتطهيرها جيداً، قطّعها إلى قطع صغيرة مربّعة، بحجم حوالي سنتمتر ونصف، بعد ذلك ضع قطع الباذنجان في إبريق الزجاج، وضع عليها لتر ماء، أعصر الليمون وضع عصيرها على المزيج السابق، ضع المشروب في الثلاجة ودعه ينقع ليلة بأكملها.

طريقة الاستهلاك: من أجل التخلّص من السموم في الجسم، اشرب من هذا المزيج لمدة شهر.

بإمكانك تناوله أيضاً ثلاث مرّات في الأسبوع، أو عندما تشعر برغبة لا تقاوم للأكل، ويمكن توزيع لتر من ماء الباذنجان على عدّة جرعات في اليوم الواحد، مثلاً كوب واحد قبل كلّ وجبة رئيسية.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 9/0948 sec