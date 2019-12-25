تحدد مكونات الوجبة الغذائية وطريقة تحضيرها صحة الأطعمة من عدمها، ويعتبر السكر والصوديوم والدهون (المشبعة وغير المشبعة) بعض العناصر التي يجب التأكد من كمياتها أو خلو الوجبة الغذائية منها عند التسوق.

وقدم موقع «holistic health depot» أمثلة على العناصر الغذائية الواجب التقليل من تناولها ويقترح بدائل صحية لها في ما يلي:

الخبز الأبيض: يستخدم القمح المكرر لصناعة الخبز بصفات مطابقة للبيع التجاري، ويحتوي القمح المكرر على قدر قليل من الألياف ونسبة كبيرة من السكريات، وعند استهلاك كميات كبيرة من الخبز الأبيض ترتفع نسبة السكر في الدم، لكن يمكن استبدال الخبز الأبيض، وذكر الموقع أنه بدلا من الخبز الأبيض يمكن تناول خبز القمح الكامل.

الحبوب المحلاة: تحتوي الحبوب المصنعة بأشكال شبيهه بالأرز والذرة والقمح والشوفان على الكثير من السكر، بالتالي تعتبر غير صحية، حيث يتم خبزها من دقيق مكرر مضاف إليه السكر، لذلك ينصح بتناول الأرز الطبيعي والشوفان غير المصنع.

الأطعمة المقلية والمشوية: يعتبر الشواء والقلي من أكثر الطرق غير الصحية للطهي، حيث أكد الخبراء تشكل بعض المركّبات الكيميائية بسبب تعرض الأطعمة لدرجات الحرارة، ونصحوا باختيار الوجبات الغذائية المطبوخة بطرق تقليدية أو على البخار.

البيتزا: تعد البيتزا من أكثر الوجبات السريعة شعبية، حيث يرغب بتناولها الكبار والصغار، ولكن يكمن الضرر في تناول شطائر البيتزا بسبب احتواء بعضها على اللحوم المصنعة فضلاً عن التسخين المتكرر في حالة البيتزا التي تباع مجمدة أو يتم بيعها بكميات تجارية كبيرة، لذلك ينصح باختيار الأنواع الخالية من اللحوم المصنعة ويفضل تناول البيتزا المجهزة بالمنزل حيث إنها هي الأفضل.

البطاطا المقلية: تؤدي البطاطا المقلية للإصابة بالسمنة بسبب احتوائها على السعرات الحرارية العالية، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من الأكريلاميد مما يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. لذلك ينصح بتناول البطاطا المسلوقة أو المطبوخة بدلاً عنها واستبدال الشيبس بالمكسرات الطبيعية.

اللبن الجاهز قليل الدسم: يقوم الكثير من الناس بشراء الزبادي الجاهز الذي يباع في المتاجر بدون معايير صحية، وذلك لأنه قليل الدسم ولا يحتوي على بكتيريا بسبب بسترة الحليب وبالتالي قتل كل البكتيريا، لذلك ينصح الخبراء باختيار الألبان كاملة الدسم والتي تحتوي على بروبيوتك يقدم فوائد عديدة.

اللحوم المصنعة: تحتوي اللحوم المصنعة على المواد الحافظة التي تضر بالصحة وتصيب الإنسان بالكثير من الأمراض مثل النوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب وسرطان القولون، فلذلك ينصح بالابتعاد عنها وشراء اللحوم النية وطبخها.

الشوكولاتة: تعتبر الشوكولاتة من أكثر الأنواع المطلوبة لدى الأطفال والبنات بشكل خاص، لكن غالبيتها تعتبر غير صحية، لاحتوائها على الدهون المصنعة والسكر ودقيق القمح المكرر، لذلك ينصح الخبراء بمراجعة مكونات الشوكولاتة قبل تناولها وتناول الأنواع السوداء منها التي تخلو من السكر.

مشروبات غازية ومحلاة: يؤدي تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية إلى التعرض لخطر الإصابة بالسمنة وأمراض السكري وأمراض القلب، وينصح الخبراء باستبدال مشروبات القهوة والشاي والصودا والمياه الغازية بمياه الشرب المضافة إليها قطعة من الليمون من أجل النكهة مع مراعاة تناول 8 أكواب ماء نقي يومياً.

معظم عصائر الفاكهة: يعتقد الناس بأن عصائر الفاكهة صحية لأنها تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، لكن يغفل الكثيرون عن حقيقة أنها تشتمل أيضاً على كميات كبيرة من السكر السائل، ولكن هذا لا يشمل كل أنواع الفواكه، إذ إن عصير التوت الأزرق والرمان من العصائر المفيدة للصحة على الرغم من وجود السكريات، وينصح الخبراء بتناول الفاكهة ناضجة دون عصرها.