أكد "أميد نور افكن" أن العزيمة يمكنها أن تساعد إيران على تحقيق حلمها في بطولة آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً 2020 في تايلند، بينما يستعد المنتخب الإيراني للظهور في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2016.

تألق لاعب خط الوسط الإيراني نور افكن مع المنتخب في التصفيات في آذار/مارس الماضي، ليحجزوا تأهلهم عن المجموعة الثالثة التي ضمت العراق وتركمانستان واليمن، حيث يسعى الإيرانيون للمنافسة على اللقب وأيضاً على إحدى بطاقات التأهل الثالثة إلى الألعاب الأولمبية الصيفية.

قبل أربع سنوات في قطر، عندما كانت قريبة من التأهل إلى الألعاب الأولمبية، تقدمت إيران إلى الدور ربع النهائي قبل أن تتعرض للهزيمة على يد اليابان. بينما غابت عن بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين، ويتطلع الإيرانيون بعد عودتهم إلى تحقيق أفضل نتائجهم على الأقل هذه المرة لتمنحهم فرصة الظهور في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال نور افكن الذي يلعب حالياً مع متصدر الدوري الإيراني سباهان على سبيل الإعارة من نادي شارلروا البلجيكي في مقابلة مع موقع "الاتحاد الاسيوي": هدفنا هو التأهل إلى الأولمبياد لأننا نعرف أن هذه فرصة كبيرة في مسيرتنا.

وأوضح: للقيام بخطوة كبيرة مثل الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية، عليك أولاً التفكير في الخطوات القصيرة، والتي هي بالنسبة لنا المباراة الافتتاحية في بطولة آسيا تحت 23 عاماً أمام أوزبكستان.

وأضاف: في مثل هذه البطولات، تُعد المباراة الأولى مهمة للغاية، لذلك تحدثت بالفعل مع زملائي في الفريق حول هذا الموضوع، ونحن نتطلع إليها بالفعل.

وأكد بقوله: نحن فريق كبير ذو عزيمة كبيرة وحلم كبير، سنبذل قصارى جهدنا لنصبح أبطالاً.

بالإضافة إلى حامل اللقب منتخب أوزبكستان، أوقعت القرعة منتخب إيران في مجموعة صعبة إلى جانب كوريا الجنوبية والصين.

كان منتخب إيران من بين أفضل المنتخبات في آسيا على مستوى الرجال في السنوات الأخيرة، على الرغم من الاخفاق في رفع تقديم المستويات على مستوى الفئات العمرية، حيث كان بلوغ منتخب تحت 23 عاماً الدور ربع النهائي في عام 2016 أفضل أداء لهم حتى الآن.

لكن نورافكن يبقى واثقاً من أنه عندما تبدأ المنافسات في بطولة تايلند 2020 خلال أقل من ثلاثة أسابيع، بإن فريقه سيكون جاهزاً لخوض التحدي أمام أفضل اللاعبين في القارة والقتال على اللقب.

وأشار نورافكن بقوله: كان لدى إيران دائماً لاعبون جيدون ومدربون أكفاء للمنتخب تحت 23 عاماً، لكن أهم الأمور هي الانضباط والتنظيم.. أنا متأكد من أن هذا الفريق الحالي لديه المطلوب، وسنذهب إلى تايلاند في محاولة للفوز بجميع مبارياتنا.

وبيّن : كل من أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين منتخبات جيدة. إن أوزبكستان قوية للغاية في الهجمات المرتدة واللعب على الأطراف، بينما نتوقع أن تلعب كوريا الجنوبية والصين بطريقة سريعة. لكنهم يعرفون أيضاً كل شيء عن إيران.

كان نورافكن في حالة جيدة بالنسبة لسباهان في وطنه خلال فترة اعارة من نادي شارلروا، الذي انضم إليه في عام 2018 بعد تألقه مع استقلال عملاق طهران.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً واحد من عدد من اللاعبين في المنتخب الإيراني لأقل من 23 عاماً والذين تركوا إيران في سن مبكرة للانضمام إلى الفرق الأوروبية وهدفهم هو محاكاة أولئك الذين مثلوا بلادهم على مستوى الشباب واستمروا في اللعب على أعلى مستوى.

وقال نورافكن: لقد لعبت بالفعل بعض المباريات في الدوري البلجيكي وهناك لاعبون آخرون مثل اللهيار سيدمنش الذي يلعب في فناربخشة ومهدي مهديخاني في الدوري الكرواتي ويونس دلفي أيضاً في شارلروا.

وأضاف: في الماضي، كان لدينا لاعبون جيدون على مستوى الشباب، مثل سردار آزمون، مهدي طارمي، علي رضا جاهانبخش وكاوه رضائي، ويمكننا أن نسير على خطاهم إذا قمنا بما هو جيد.

وتابع: هذا هو هدف جميع اللاعبين ونحن نفكر في هذه الخطوات، لكن المهمة الأولى هي بطولة آسيا تحت 23 عاماً والأولمبياد.. لدينا فريق جيد ونحن واثقون جداً خلال المشاركة في هذه البطولة. ومستعدون جيداً لتايلاند.

يشار الى أن بطولة آسيا تحت 23 والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 ستنطلق في تايلند بعد اسبوعين.