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رقم الخبر: 271847 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 16:19 الاقسام: منوعات  
أندونيسية تحول منزلها إلى ملجأ لأكثر من 250 قطة

أندونيسية تحول منزلها إلى ملجأ لأكثر من 250 قطة

تعيش ربة المنزل الإندونيسية، ديتا أغوستا، على مشارف إحدى ضواحي العاصمة جاكرتا مع أكثر من 250 قطة، أنقذتها من الشوارع، لتوفر بذلك ملجأ لهذه الحيوانات، على أمل أن تجد من يتبناها يوما ما.

وتشعر أغوستا (45 عاما)، منذ الطفولة، بالرغبة في إنقاذ القطط، حيث كانت ترى القطط الضالة تهيم على وجهها في أنحاء الحي الذي تقطنه. وقالت: (من الصعب رؤية القطط المهملة في الشوارع)، كما نقلت وكالة (رويترز).

وعندما انتقلت مع زوجها محمد لطفي، الذي يعمل في تربية أسماك السلور(القرموط)، قبل أربعة أعوام من مدينة بكاسي في إقليم جاوة الغربية إلى منزل أكبر في بارونج في نفس الإقليم الواقع جنوبي جاكرتا، أصبحت تستطيع التصرف وبدأت في نقل القطط لمنزلها.

وينفق الزوجان ما لا يقل عن مليون روبية (72 دولارا)، يوميا، لتغطية تكاليف الطعام والأدوية والتخلص من الفضلات لأكثر من 250 قطة. كما عينا طاقما من خمسة عمال لتنظيف المنزل بأكمله، مرتين يوميا، وذلك حرصا منهما على نظافة الملجأ.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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