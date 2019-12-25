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رقم الخبر: 271846 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 14:26 الاقسام: رياضة  
الايرانية (هانية عاشوري): بيد واحدة اكملت المنافسات لأنني كنت مصممة على أن اتقلد الذهب!!
بطلة العالم في المصارعة التقليدية (الآليش)..

الايرانية (هانية عاشوري): بيد واحدة اكملت المنافسات لأنني كنت مصممة على أن اتقلد الذهب!!

بطلة العالم في المصارعة التقليدية "الآليش" الايرانية "هانية عاشوري" والتي شاركت في بطولة العالم التي انتهت قبل ايام قليلة في كازاخستان صرحت قائلة: من المرحلة الثانية اصيب كتفي اصابة شديدة، ولكني اكملت البطولة لأنني كنت مصممة على أن اتقلد الميدالية الذهبية!!..

وأضافت: لقد تنافست مع ممثلي كل من منغوليا – قرغيزيا - اوزبكستان وبيلاروسيا، وجميع هؤلاء هم من أقوى مصارعات العالم في هذا النوع من المصارعة، ولكنني لم أبال لأن عيني كانت على الذهب ولا شيئ غيره؟ ..!

 المصارعة الايرانية "عاشوري" صاحبة الـ 20 عاماً من مدينة اسلام آباد في كرمانشاه في السابق كانت تمارس رياضة الفوتسال، وهي بدأت في ممارسة المصارعة التقليدية "آليش" قبل سنة فقط! وأوضحت بأنها لم تخض أي منافسة دولية قبل المشاركة في بطولة العالم بكازاخستان؟!..

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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