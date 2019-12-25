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رقم الخبر: 271843 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 16:19 الاقسام: منوعات  
عمّال البناء يعثرون على كنز في سرداب مبنى قديم

عمّال البناء يعثرون على كنز في سرداب مبنى قديم

اكتشف عمال البناء في سرداب مبنى قديم بمدينة كراكوف البولندية، 10 آلاف قطعة نقدية تقدر قيمتها بـ 400 ألف جنيه إسترليني.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن عمال البناء كانوا يعملون على ترميم وصيانة المبنى الذي كان قبل 200 سنة يعود إلى الرهبان، وقد عثروا في سرداب المبنى على أكياس مهترئة من الكتان تحتوي على قطع معدنية نحاسية سكت في عهد الملك البولندي ستانيسلاف أوغوستو بونياتوفسكي، الذي حكم في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر.

ووفقا لتقديرات الخبراء كل قطعة من هذه القطع النحاسية تساوي 40 جنيها إسترلينيا. وقد سلم العمال هذا الكنز إلى ممثلي متحف الآثار في كراكوف، الذين يحاولون معرفة سبب وجود الأكياس في السرداب.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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