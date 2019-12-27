بعد 6 أشهر، توج خلالها بـ3 ألقاب بينها لقب دوري الأبطال، يتطلع ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة قد تلعب دورا بارزا في حسم لقب جديد، عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي غدا بالجولة الـ19 من البريميرليج.

وتقام منافسات المرحلة تزامنا مع احتفالات فتح صناديق هدايا الكريسماس (بوكسينج داي).

ويتطلع ليفربول إلى الاحتفال عبر الفوز أمام ليستر، لتعزيز موقعه في صدارة الدوري والتقدم خطوة كبيرة نحو لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ عام 1990.

ويحتل ليفربول الذي يدربه يورجن كلوب صدارة البريميرليج بـ49 نقطة بفارق 10 نقاط أمام ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة مؤجلة له للريدز.

وهذا هو العام الرابع الذي يحتل فيه ليفربول، صدارة الدوري خلال فترة الاحتفال بالكريسماس، لكنه أخفق في المرات الثلاث الماضية في مواصلة المشوار نحو منصة التتويج.

لكن الأمر قد يبدو مختلفا خلال هذا الموسم، حيث لم يتلق ليفربول أي هزيمة خلال 34 مباراة بالدوري بحساب مباريات الموسم الماضي، وحقق 16 انتصارا خلال 17 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن هذا الموسم.

ويحظى ليفربول بثقة هائلة في الوقت الحالي، خاصة بعد أن توج السبت الماضي، للمرة الأولى بتاريخه، بكأس العالم للأندية، بالفوز على فلامنجو البرازيلي (1-0) في النهائي.

ورغم ذلك، رفض كلوب الانسياق للحديث عن اللقب، وإنما كثف تركيزه على المهمة أمام ليستر سيتي الذي قدم مستويات هائلة خلال النصف الأول من الموسم تحت قيادة برندان رودجرز، المدرب السابق لليفربول.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين: (برندان يقدم عملاً رائعا، وليستر سيتي فريق رائع من الطراز الأول).

وأضاف: (جيمي فاردي يشكل تهديدا هائلاً. إنه مهاجم استثنائي يسجل دائما، ومن الصعب الدفاع أمامه، ويجيد التحركات. الشيء الوحيد الذي يمكن تفاديه هو وصول العديد من التمريرات إليه، لكن الخطورة لا تكمن فيه وحده).

وهذه هي المرة الخامسة التي يلتقي فيها الفريقان في الــ(بوكسينج داي)، وحقق ليفربول الفوز في 3 من المرات الأربع الماضية، بينما حقق ليستر سيتي الفوز في المواجهة الأخرى على ملعب أنفيلد عام 1984.

ويترقب مانشستر سيتي، المواجهة على أمل تعرض ليفربول لكبوة، حيث يمكن لحامل اللقب الاستفادة عبر مباراته المقررة أمام وولفرهامبتون مساء الجمعة، وكذلك المباراة التالية أمام شيفيلد يونايتد.