أيام قليلة تفصل المسيحيين عن الاحتفال برأس السنة الميلادية، المناسبة التي يحتفل بها مسيحيو ايران وسط اجواء مفعمة بالفرح، حيث تضج الأسواق بالحياة، ويتسابق الجميع لتهيئة مستلزمات العيد.

واجهات الشوارع واسواق العاصمة الايرانية طهران اخذت زخرفها وتزينت استعدادا لاستقبال العام الميلادي الجديد. المحال التجارية تزينت باشجار عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام وبالاجراس والدمى وهدايا رأس السنة.

ويقول كامران سزاور، صاحب محل لبيع الهدايا، (مع بدء شهر ديسمبر من كل عام تبدأ محال بيع الهدايا والإكسسوارات، في عرض المنتجات والهدايا والالعاب الخاصة باحتفالات عيد الميلاد والكريسماس وأبزرهم (بابا نويل) و (شجرة الكريسماس) المزينة والتي يقبل عليها المسلمين والمسيحيين نظراً لجمال شكلها وأضوائها الذاتية).

واهيك صهاكيان وهو مواطن مسيحي، يقول انه (في ربوع الجمهورية الاسلامية الكل سواسية لا يوجد مكان للعنصرية والتطرف في البلاد فالجميع هنا مسلم ومسيحي يحتفل بالعيد المجيد ونحن كمسيحيون نمارس كافة طقوسنا وعاداتنا بحرية كاملة).

وبزيه الأحمر ووجهه المغطى بشعر أبيض أشيب، يقوم بتوزيع الهدايا في عيد الميلاد، إنه (بابا نويل) الذي تحول من حكاية في خيال الأطفال، الى شخصية حقيقية، ينتظرها الملايين سنويا في هذه المناسبة .