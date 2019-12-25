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رقم الخبر: 271838 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 14:25 الاقسام: رياضة  
فالفيردي يجهز مفاجأة للسوبر الإسباني

فالفيردي يجهز مفاجأة للسوبر الإسباني

يعتزم إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، منح الراحة لنجمه، خلال منافسات بطولة السوبر الإسباني، التي ستقام بنظامها الجديد على الأراضي السعودية، من 8 إلى 12 يناير/كانون الثاني المقبل.

ووفقا لصحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، فإن فالفيردي ينوي الاعتماد على الحارس البرازيلي نيتو كأساسي، مع إراحة زميله الألماني، مارك تير شتيجن.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي، راضٍ للغاية عن أداء نيتو اليومي في التدريبات، ولذلك يخطط لمفاجأته، بالمشاركة في مباراتين على أعلى مستوى بالسوبر.

وسيلتقي برشلونة أولًا مع أتلتيكو مدريد، وإذا نجح في العبور إلى النهائي، سيلعب مع الفائز من فالنسيا وريال مدريد.

وشارك تير شتيجن في كل مباريات البلوجرانا، هذا الموسم، باستثناء لقاء إنتر ميلان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا، الذي ظهر فيه نيتو بأداء مميز، وتصدى للعديد من الكرات الصعبة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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