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رقم الخبر: 271837 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 16:19 الاقسام: منوعات  
لبنان يدخل غينيس بشجرة كريسمس مصنوعة من 120 ألف عبوة بلاستيكية

لبنان يدخل غينيس بشجرة كريسمس مصنوعة من 120 ألف عبوة بلاستيكية

في موسم الأعياد تتبارى بعض الدول في بناء أكبر شجرة (عيد ميلاد). لكن الشجرة التي شيدت في بلدة شكا شمال لبنان دخلت سجل غينيس للأرقام القياسية،

 حيث بلغ ارتفاعها 28.5 متراً وصنعت من 120 ألف عبوة مياه بلاستيكية. وتجاوزت الشجرة التي شيدت في المكسيك بـ98 ألف عبوة.

وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد استغرق تكوين هذه القطعة الفنية نحو 20 يوما.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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