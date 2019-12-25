في موسم الأعياد تتبارى بعض الدول في بناء أكبر شجرة (عيد ميلاد). لكن الشجرة التي شيدت في بلدة شكا شمال لبنان دخلت سجل غينيس للأرقام القياسية،

حيث بلغ ارتفاعها 28.5 متراً وصنعت من 120 ألف عبوة مياه بلاستيكية. وتجاوزت الشجرة التي شيدت في المكسيك بـ98 ألف عبوة.

وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد استغرق تكوين هذه القطعة الفنية نحو 20 يوما.