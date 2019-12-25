|رقم الخبر: 271837
|تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019
|الوقت: 16:19
|الاقسام: منوعات
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لبنان يدخل غينيس بشجرة كريسمس مصنوعة من 120 ألف عبوة بلاستيكية
في موسم الأعياد تتبارى بعض الدول في بناء أكبر شجرة (عيد ميلاد). لكن الشجرة التي شيدت في بلدة شكا شمال لبنان دخلت سجل غينيس للأرقام القياسية،
حيث بلغ ارتفاعها 28.5 متراً وصنعت من 120 ألف عبوة مياه بلاستيكية. وتجاوزت الشجرة التي شيدت في المكسيك بـ98 ألف عبوة.
وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد استغرق تكوين هذه القطعة الفنية نحو 20 يوما.
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