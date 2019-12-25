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رقم الخبر: 271836 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 14:25 الاقسام: رياضة  
روسيا تعتزم الاستئناف ضد إيقافها الدولي

روسيا تعتزم الاستئناف ضد إيقافها الدولي

أعلنت اللجنة الأولمبية الروسية، أنها عازمة على مشاركة رياضييها في أولمبياد 2020 تحت راية بلادهم، مؤكدة أنه سيتم الطعن بعقوبة الاستبعاد من المنافسات الرياضية الكبرى.

وقال رئيس اللجنة ستانيسلاف بوزديناكوف بعد اجتماع الثلاثاء (اللجنة الأولمبية الروسية هي عضو كامل الحقوق في الحركة الأولمبية (...) ولهذا السبب لدينا كل الأسباب الموجبة للاعتقاد بأننا سنشكل فريقا للمشاركة في أولمبياد 2020 في طوكيو تحت العلم الروسي)، وتابع (سنبذل قصارى جهدنا لضمان ذلك).

وأكد بوزدنياكوف، أن رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا)، يوري جانوس، سيسلم إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، طلب استئناف ضد قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، والقاضي بإيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، بدعوى (التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات).

وكانت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، صادقت في التاسع من الشهر الجاري، بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماع في مدينة لوزان السويسرية، على توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، طلبت فيها إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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