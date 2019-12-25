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رقم الخبر: 271834 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 16:19 الاقسام: منوعات  
تنتحل شخصية ضابط لتسرق تسعينياً

تنتحل شخصية ضابط لتسرق تسعينياً

أضافت اللصّة البريطانية المحترفة آن سيمبسون (33 عاماً) سابقة جديدة إلى صحيفة سوابقها التي تضم 188 جريمة سرقة.

وبحسب «ميرور» البريطانية، كانت الجريمة الـ189 مثيرة للحنق والاشمئزاز، حيث انتحلت صفة ضابط شرطة لتسرق مبلغ 150 جنيهاً إسترلينياً من معاش رجل تسعيني.

اللافت أن سيمبسون ارتكبت الواقعة عقب إطلاق سراحها مباشرة، لتعود إلى السجن بعقوبة مدتها 3 سنوات. وقال قاضي محكمة نيوكاسل لها أثناء المحاكمة: «لديكِ واحدة من أسوأ صحف السوابق التي يمكن أن تمتلكها امرأة في عمرك».

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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