|رقم الخبر: 271833
|تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019
|الوقت: 16:19
|الاقسام: منوعات
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مكفوفون يخدمون المبصرين
انتهز محام يعاني من إعاقة بصرية وصاحب متجر في مصر الفرصة لتقديم تجربة فريدة من نوعها لمن يرغبون في تناول الطعام في أجواء مختلفة عن المعتاد، فقام بتعليم أشخاص يعانون من الإعاقة البصرية مهارات الطهي.
دخل عبد الباسط عزب في شراكة مع العلامة العالمية «دان لو نوار» لإقامة مشروع تقديم خدمة الطعام في الظلام الدامس، ويقوم فيه مكفوفون وضعاف بصر بأدوار المرشدين ومقدمي الخدمات. وتعتمد التجربة على تعزيز الحواس، والعيش في أجواء بعيون شخص معاق بصرياً.
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