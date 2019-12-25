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رقم الخبر: 271831 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 16:04 الاقسام: محليات  
تفاصيل جديدة عن سقوط الطائرة العسكرية في اردبيل

تفاصيل جديدة عن سقوط الطائرة العسكرية في اردبيل

اعلن مسؤول امني في محافظة اذربايجان الشرقية ان الطائرة العسكرية التي سقطت صباح اليوم في اردبيل كانت تدريبية من طراز "ميغ 29 " واحادية المقصورة.
وكانت طائرة عسكرية سقطت اليوم في محافظة اردبيل شمال غرب ايران وان فرق الانقاذ هرعت الى مكان الحادث.
وافاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته اليوم الاربعاء لمراسلنا ان هذه الطائرة قد تمت صيانتها مؤخرا وانها اقلعت عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي من قاعدة الشهيد فكوري في تبريز مركز محافظة اذربايجان الشرقية.
وافاد مراسل ارنا ان شهود عيان في منطقة سرعين التابعة لمحافظة اردبيل كانوا قد اكدوا سماعهم لاصوات طائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق جبل سبلان.
واضاف المراسل ان مروحية تابعة للجيش رصدت حطام الطائرة على سفوح قمة "بابا مقصود" في جبل سبلان، وتم إرسال مروحية تابعة للهلال الأحمر الايراني وقوات الإغاثة الأخرى إلى تلك المنطقة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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