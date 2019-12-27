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رقم الخبر: 271828 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 16:19 الاقسام: محليات  
قريبا..اجراء مناورة بحرية مشتركة بين ايران والصين وروسيا

قريبا..اجراء مناورة بحرية مشتركة بين ايران والصين وروسيا

قال الناطق باسم الجيش الايراني العميد " ابوالفضل شكارجي" ان مناورة بحرية مشتركة بين ايران والصين وروسيا ستنطلق يوم الجمعة القادم ولمدة اربعة ايام في شمال المحيط الهندي وبحرعمان.
واشار العميد شكارجي اليوم الاربعاء في مؤتمر صحفي الى اهمية المناورة وقال : ان المحيط الهندي وبحر عمان من المناطق التجارية المهمة عالميا وان الكثير من الدول  مطلة عليها، لذلك فان استقرار الامن والسلام في هذه المنطقة الحيوية مهم جدا.
واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت انها وراء امن واستقرار الممرات المائية الدولية وخاصة هذه المنطقة الحيوية وقال: ان هذه المناورة هي لتقوية وتنمية القدرات الدفاعية في هذه المنطقة.
واشار الى اهداف المناورة الاخرى واضاف: ان هذه المناورة هي لتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من ايران والصين وروسيا وكذلك من اهذافها الاخرى مواجهة الارهاب والقرصنة البحرية، مؤكدا ان منجزات هذه المناورة ستساعد جميع الدول في موجهة التحديات البحرية.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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