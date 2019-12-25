ايران تورد لدول الجوار 27 الف طن بيض أعلن رئيس منظمة البيطرة الايرانية عن تصدير 27 الف طن من بيض الدجاج للدول المطله على الخليج الفارسي ودول الجوار الاخرى في 9 شهورخلال فترة 21 مارس/آذار حتى 21 ديسمبر/كانون الاول 2019.