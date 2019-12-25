|رقم الخبر: 271826
|تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019
|الوقت: 12:43
|الاقسام: اقتصاد
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ايران تورد لدول الجوار 27 الف طن بيض
أعلن رئيس منظمة البيطرة الايرانية عن تصدير 27 الف طن من بيض الدجاج للدول المطله على الخليج الفارسي ودول الجوار الاخرى في 9 شهورخلال فترة 21 مارس/آذار حتى 21 ديسمبر/كانون الاول 2019.
وتوقع "علي رضا رفيعي بور" في تصريح اليوم الاربعاء، بتصدير ايران البيض لدول الاتحاد الاوراسي (روسيا – كازاخستان – قرغيزيا – أرمينيا – بيلاروسيا) وآسيا الوسطى مع تحسين جودة الانتاج.
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