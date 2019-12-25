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رقم الخبر: 271826 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 12:43 الاقسام: اقتصاد  
ايران تورد لدول الجوار 27 الف طن بيض

ايران تورد لدول الجوار 27 الف طن بيض

أعلن رئيس منظمة البيطرة الايرانية عن تصدير 27 الف طن من بيض الدجاج للدول المطله على الخليج الفارسي ودول الجوار الاخرى في 9 شهورخلال فترة 21 مارس/آذار حتى 21 ديسمبر/كانون الاول 2019.

وتوقع "علي رضا رفيعي بور" في تصريح اليوم الاربعاء، بتصدير ايران البيض لدول الاتحاد الاوراسي (روسيا – كازاخستان – قرغيزيا – أرمينيا – بيلاروسيا) وآسيا الوسطى مع تحسين جودة الانتاج.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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