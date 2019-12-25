حازت شركة معرفية ايرانية على تقنية إصلاح محركات طائرات نقل الركاب وتصنيع أجزائها اعتماداً على خبراتها المحلية.

ونجحت الشركة المعرفية الايرانية بحيازة تقنية تصنيع وإصلاح عدد من أجزاء محركات الطائرات وفقًا لمعايير هيئة الطيران المدني واعتماداٌ على الخبرات المحلية.

وقال المدير العام للشركة محمد حسن ديباجي، إن أسطول الخطوط الجوية الإيرانية قديم نسبيًا ويتطلب جهداً علميًا مكثفًا من أجل مواصلة نشاطه.

وأشار الى الشركات المحلية التي تقدم خدمات إصلاح محركات الطائرات، موضحاً أنه لا توجد شركات خاصة في البلاد مرخصة لتصنيع أجزاء محركات الطائرات.

وتابع ديباجي: بدأت الشركة بالتعاون مؤخرا مع شركة آسمان (Aseman Airlines) في إصلاح محرك Fokker 100 وتوسّعت الخدمة لتشمل محركات طائرات Airbus 320 و Boeing 737.

وتستخدم طائرة Fokker 100 على نطاق واسع في ايران، ومحركاتها مصنّعة من قبل شركة رولز رويس، التي رفضت تقديم أي خدمات لاسطول الطائرات الايرانية، ونتيجةً لذلك ، بدأت الشركة العمل على هذا المحرك باستخدام الخبرات المحلية.

ولفت الى ان الشركة حازت على تقنية تصنيع وإصلاح محركات Fokker 100 ومن ثم وسعت نشاطاتها لتشمل إصلاح محركات لطائرات اخری من طراز بوينغ وايرباص.