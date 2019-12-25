  • الأربعاء ٢٧ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأربعاء , ديسمبر 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271825 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 12:43 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
شركة معرفية ايرانية تحوز على تقنية إصلاح محركات طائرات الركاب

شركة معرفية ايرانية تحوز على تقنية إصلاح محركات طائرات الركاب

حازت شركة معرفية ايرانية على تقنية إصلاح محركات طائرات نقل الركاب وتصنيع أجزائها اعتماداً على خبراتها المحلية.

ونجحت الشركة المعرفية الايرانية بحيازة تقنية تصنيع وإصلاح عدد من أجزاء محركات الطائرات وفقًا لمعايير هيئة الطيران المدني واعتماداٌ على الخبرات المحلية.

وقال المدير العام للشركة محمد حسن ديباجي، إن أسطول الخطوط الجوية الإيرانية قديم نسبيًا ويتطلب جهداً علميًا مكثفًا من أجل مواصلة نشاطه.

وأشار الى الشركات المحلية التي تقدم خدمات إصلاح محركات الطائرات، موضحاً أنه لا توجد شركات خاصة في البلاد مرخصة لتصنيع أجزاء محركات الطائرات.

وتابع ديباجي: بدأت الشركة بالتعاون مؤخرا مع شركة آسمان (Aseman Airlines) في إصلاح محرك Fokker 100 وتوسّعت الخدمة لتشمل محركات طائرات Airbus 320 و Boeing 737.

وتستخدم طائرة Fokker 100 على نطاق واسع في ايران، ومحركاتها مصنّعة من قبل شركة رولز رويس، التي رفضت تقديم أي خدمات لاسطول الطائرات الايرانية، ونتيجةً لذلك ، بدأت الشركة العمل على هذا المحرك باستخدام الخبرات المحلية.

ولفت الى ان الشركة حازت على تقنية تصنيع وإصلاح محركات Fokker 100 ومن ثم وسعت نشاطاتها لتشمل إصلاح محركات لطائرات اخری من طراز بوينغ وايرباص.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/3522 sec