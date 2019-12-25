وخلال استقباله السفير الايراني الجديد في كابول بهادر امينيان، وصف عبدالله الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها من الحلفاء الاستراتيجيين والاصدقاء الوثيقين لافغانستان، موجها لها الشكر والتقدير لتعاونها مع بلاده في مختلف المراحل.

وهنأ الرئيس التنفيذي لافغانستان السفير الايراني الجديد لتوليه مهام منصبه، متمنيا له النجاح والتوفيق.

من جانبه وصف السفير الايراني افغانستان بانها من الاصدقاء الوثيقين للجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا بان التقدم والامن في افغانستان بمثابة التقدم والامن في ايران.

واضاف: ان العلاقات بين البلدين مبنية على القيم والاواصر التاريخية –الثقافية المشتركة.

واعرب السفير الايراني في كابول عن امله بان يتخذ خطوات مؤثرة في سياق مهامه لتنمية وترسيخ العلاقات بين البلدين.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء حول انتخابات الرئاسة الافغانية والجهود المبذولة للوصول الى السلام في افغانستان وكذلك العلاقات الثنائية بين ايران وافغانستان.