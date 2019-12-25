واعلنت الرئاسةُ الجزائرية اَنَّ مراسمَ التشييع ستبداُ بإلقاءِ النظرةِ الأخيرة على جثمانِ الفقيد بقصرِ الشعب، ليشيعَ بعدَها إلى مثواه الأخيرِ بمربعِ الشهداء في مقبرةِ العالية بعد صلاةِ الظهر. وقد قررَ الرئيسُ الجزائري عبد المجيد تبون إعلانَ الحداد الوطني لمدةِ ثلاثةِ أيام في البلاد، وسبعةِ أيامٍ في مؤسسةِ الجيش.



