|رقم الخبر: 271820
|تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019
|الوقت: 12:45
|الاقسام: عربيات
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جنازة فقيد الجزائر تشيع اليوم بمقبرة العالية
تشيّع الجزائر اليوم رئيس الاركان الجزائري الراحل الفريق احمد قايد صالح الذي توفي الاثنين الماضي بسبب ازمة قلبية.
واعلنت الرئاسةُ الجزائرية اَنَّ مراسمَ التشييع ستبداُ بإلقاءِ النظرةِ الأخيرة على جثمانِ الفقيد بقصرِ الشعب، ليشيعَ بعدَها إلى مثواه الأخيرِ بمربعِ الشهداء في مقبرةِ العالية بعد صلاةِ الظهر. وقد قررَ الرئيسُ الجزائري عبد المجيد تبون إعلانَ الحداد الوطني لمدةِ ثلاثةِ أيام في البلاد، وسبعةِ أيامٍ في مؤسسةِ الجيش.
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