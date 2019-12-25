استطاعت الطالبة الايرانية زهراء برزكر ان تحفظ جميع آيات القرآن الكريم وترجمتها الفارسية خلال 110 يوم وبهذا فهي تسجل رقما قياسيا في الحفظ.

وتقول زهراء الطالبة في الصف التاسع انها شاركت مع زميلاتها في برنامج لحفظ القرآن اقيم في دار القرآن واستطاعت حفظ آيات القرآن الكريم وترجمتها الفارسية خلال 110 يوم وان زميلاتها حفظن 15 جزء خلال هذه المدة الزمنية.

ويقول رئيس دائرة القران الكريم في وزارة التربية والتعليم الايرانية ان حفظ الطالبة زهراء لجميع آيات القرآن الكريم وترجمتها الفارسية خلال هذه الفترة القصيرة يعتبر رقما قياسيا عالميا.