جلسة دورية جديدة عقدها محبو اللغة الفارسية في مركز الدراسات الثقافية العربية الايرانية الاثنين 23/12/2019 بمشاركة عدد من الطلاب والمهتمين وحضور أساتذة اللغة الفارسية وضيف الجلسة الأستاذ حسين حسيني الملحق الثقافي الايراني في اللاذقية.

وقد أدار الجلسة الأستاذ أبوالفضل صالحي نيا المستشار الثقافي الذي بدأ بالترحبب وبالتهنئة والتعريف بمناسبة حلول أطول ليلة في النصف الشمالي للكرة الأرضية (شب يلدا) التي لها مكانة خاصة في الاحتفالات بالمناسبات التقليدية في إيران واعتبارها رابطا اجتماعياً هاماً و توثيقا لصلة الأرحام حيث تمحور جلّ الحديث حول المراسم التي تقام في هذه الليلة الطويلة ..

فيما تحدّث الملحق الثقافي الايراني في اللاذقية عن متابعته لهذه الجلسات واعجابه بجدوى هذه الجلسات ومستوى التطور لدى المهتمين حيث وجّه لهم الدعوة للحضور في الجلسات المماثلة التي تقام في المركز الثقافي الايراني في اللاذقية .

محبو اللغة الفارسية كما جرت عليه مشاركاتهم قدموا مجموعة من القراءات الشعرية و القصصية و الخواطر و بينوا رغبتهم بالمزيد من التواصل اللغوي شاكرين المستشارية لاستضافتها مثل هذه الملتقيات .