  • الأربعاء ٢٧ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأربعاء , ديسمبر 25, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 271815 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 12:50 الاقسام: ثقافة وفن  
إقامة جلسة جديدة لمحبي اللغة الفارسية

إقامة جلسة جديدة لمحبي اللغة الفارسية

جلسة دورية جديدة عقدها محبو اللغة الفارسية في مركز الدراسات الثقافية العربية الايرانية الاثنين 23/12/2019 بمشاركة عدد من الطلاب والمهتمين وحضور أساتذة اللغة الفارسية وضيف الجلسة الأستاذ حسين حسيني الملحق الثقافي الايراني في اللاذقية.

وقد أدار الجلسة الأستاذ أبوالفضل صالحي نيا المستشار الثقافي الذي بدأ بالترحبب وبالتهنئة والتعريف بمناسبة حلول أطول ليلة في النصف الشمالي للكرة الأرضية (شب يلدا) التي لها مكانة خاصة في الاحتفالات بالمناسبات التقليدية في إيران واعتبارها رابطا اجتماعياً هاماً و توثيقا لصلة الأرحام حيث تمحور جلّ الحديث حول المراسم التي تقام في هذه الليلة الطويلة ..

فيما تحدّث الملحق الثقافي الايراني في اللاذقية عن متابعته لهذه الجلسات واعجابه بجدوى هذه الجلسات ومستوى التطور لدى المهتمين حيث وجّه لهم الدعوة للحضور في الجلسات المماثلة التي تقام في المركز الثقافي الايراني في اللاذقية .

محبو اللغة الفارسية كما جرت عليه مشاركاتهم قدموا مجموعة من القراءات الشعرية و القصصية و الخواطر و بينوا رغبتهم بالمزيد من التواصل اللغوي شاكرين المستشارية لاستضافتها مثل هذه الملتقيات .

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المستشارية الثقافية الايرانية في دمشق
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/7899 sec