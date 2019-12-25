تروي السيدة صوفي كاروازيان المسؤولة عن الكنيسة أن عائلتها تقطن المدينة منذ زمن بعيد، موضحة أن عدد المسيحيين كان 400 شخص منذ عدة سنوات إلا أن البعض منهم هاجر إلى المدن الكبرى.

وتعتبر السيدة كاروازيان حضور أهالي المدينة المسلمين احتفالاً حقيقاً، يلغي التمييز بين الطوائف، مهنئةً جميع المسيحيين في إيران وفي العالم بميلاد السيد المسيح متمنيةً أن يحل السلام والأمن والمحبة على جميع الناس.