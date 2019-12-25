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رقم الخبر: 271813 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 12:51 الاقسام: ثقافة وفن  
أجراس كنيسة آبادان في ايران تقرع لمعايدة العائلة المسيحية الوحيدة في المدينة

أجراس كنيسة آبادان في ايران تقرع لمعايدة العائلة المسيحية الوحيدة في المدينة

يشارك أهالي مدينة آبادان الإيرانية العائلة المسيحية الوحيدة في مدينتهم فرحة عيد ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم (ع) فيأتي الناس إلى كنيسة سوركاربت وتقرع الأجراس احتفالاً بميلاد المسيح (ع).

تروي السيدة صوفي كاروازيان المسؤولة عن الكنيسة أن عائلتها تقطن المدينة منذ زمن بعيد، موضحة أن عدد المسيحيين كان 400 شخص منذ عدة سنوات إلا أن البعض منهم هاجر إلى المدن الكبرى.

وتعتبر السيدة كاروازيان حضور أهالي المدينة المسلمين احتفالاً حقيقاً، يلغي التمييز بين الطوائف، مهنئةً جميع المسيحيين في إيران وفي العالم بميلاد السيد المسيح متمنيةً أن يحل السلام والأمن والمحبة على جميع الناس.

 
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مصدر الخبر: المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان
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