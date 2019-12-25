أعلن مركز التربية الفكرية للاطفال والناشئة في ايران، فوز اعضاء هذا المركز من الاطفال والناشئين بـ 3 شارات ملونة و47 شهادة فخرية خلال مشاركتهم في مسابقة الرسم الدولية التي اقيمت لدورتها الثامنة بالعاصمة الاوزبكية طشقند.

وبحسب التقرير، استضافت مدينة طشقند مسابقة الرسم الدولية التي تعقد كل عامين، في 2018 والتي تركزت على عدة محاور؛ بما في ذلك عالم الاطفال وبلد الام والعالم الذي نعيش فيه وحلمي. ويشير التقرير ايضا، الى ان الفائزين الايرانيين في هذه الدورة من المنافسات هم كالتالي :امير محمد صادقي زادة، العمر 10 اعوام، حاصل على الشارة الذهبية. مريم محمدي بور، العمر 13 عاما، حاصلة على الشارة الفضية. الهة ضاربي، العمر 14 عاما، حاصلة على الشارة البرونزية.

وبحسب المصدر نفسه، فقد حصل 47 من الاطفال والناشئة بمختلف المحافظات الايرانية، على شهادات فخرية خلال مسابقات الرسم الدولية الثامنة في اوزبكستان.