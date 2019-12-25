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رقم الخبر: 271810 تاريخ النشر: كانون الأول 25, 2019 الوقت: 12:47 الاقسام: ثقافة وفن  
لوتوس الايراني يفوز بجائزة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي

لوتوس الايراني يفوز بجائزة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي

حصل الفيلم الوثائقي الإيراني لوتوس للمخرج محمد رضا وطن دوست على جائزة التمثال الذهبي كأفضل وثائقي خلال الدورة الثانية من المهرجان السينمائي السنوي لمؤسسة الشارقة للفنون وذلك خلال المشاركة رقم 20 لـ لوتوس الذي طالما حقق العديد من الجوائز والتقديرات في مشاركاته السابقة.

يعرف هذا المهرجان عالمياً بـ (SFP/ Sharjah Film Platform)  وعادة ما يشارك فيه قرابة 50 فيلماً فائزاً بجوائز مختلفة من كل أنحاء العالم لتعرض الأعمال في دور السينما بمدينة الشارقة الإماراتية.

ويحكي لوتوس قصة امرأة عجوز تنتظر جواز الدخول الى جزيرة ما على مدى 12 عاما لكي تزور ساكنها الوحيد.

وكان الفيلم قد شارك في العديد من المهرجانت المحلية والدولية وحصل منها على جوائز.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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